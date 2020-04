Diese Festivals planen trotz Corona weiterhin mit ihrer Durchführung Viele Open Airs finden aufgrund Covid-19 dieses Jahr nicht statt. Einige haben die Hoffnung jedoch noch nicht aufgegeben.

(stp) Wie die PilatusToday am Mittwochmorgen schreibt, hätten zahlreiche Veranstalter ihre Festivals wegen des Coronavirus bereits abgesagt – trotz den voraussichtlich grossen Lockerungen der Massnahmen ab dem 8. Juni. Bei Grossveranstaltungen hat der Bundesrat nämlich noch keinen klaren Fahrplan kommuniziert.

Der Branche würde jedoch Klarheit helfen: Gemäss einer Mitteilung der Swiss Music Promoters Association (SMPA) sind Tausende Arbeitsplätze gefährdet, die Umsatzeinbussen betragen über 100 Millionen Franken.

Das Publikum am letztjährigen B-Sides Festival. Ob das Open Air dieses Jahr stattfindet, ist noch unklar. Bild: Manuela Jans-Koch, Kriens,

13. Juni 2019

Einige Veranstalter geben sich daher kämpferisch. So sehen etwa das B-Sides Festival in Kriens oder das Open Air Cinemas in Luzern von einer Absage ab. Hier die Übersicht der Veranstaltungen, die noch nicht abgesagt wurden: