Diese Gesetze ändern sich 2019 im Kanton Luzern Ab dem neuen Jahr treten im Kanton Luzern verschiedene neue Gesetze und Verordnungen in Kraft. Sie betreffen Hausbesitzer, Verwaltungsangestellte und Richter. Alexander von Däniken

Neue Vorschriften, aber auch Freiheiten bieten neue Gesetze und Verordnungen den Hausbesitzern im Kanton Luzern. So tritt am 1. Januar das revidierte Energiegesetz in Kraft. Es schreibt unter anderem vor, dass bei neuen Häusern ein Teil des Stroms selber erzeugt werden muss. Zudem wird die Neuinstallation von zentralen Elektroheizungen verboten.

Dafür bietet das revidierte Gesetz über den Feuerschutz den Hausbesitzern mehr Möglichkeiten. Sie können dank der Aufhebung des Kaminfegermonopols ab Juli den Kaminfeger frei wählen.

Gewerbegrenze bei Bergbauern wird gesenkt

Mehr Optionen haben ab Neujahr auch Bauern im Berggebiet. Dank der Senkung der Gewerbegrenze im kantonalen Landwirtschaftsgesetz erhalten betroffene Landwirte leichter den Gewerbestatus – sofern bis am 27. Dezember nicht das Referendum ergriffen wird, wie die Staatskanzlei gestern mitteilte.

Kantonsangestellte unterstehen ab dem 1. Januar einem revidierten Personalgesetz. Dieses sieht unter anderem ein flexibleres Pensionsalter vor. Ein weiteres Gesetz betrifft ebenfalls Kantonsangestellte, zumindest jene, die bei der Ausgleichskasse, der IV-Stelle und der Dienststelle Wirtschaft und Arbeit angestellt sind. Das Gesetz über das Sozialversicherungszentrum schreibt nämlich fest, dass diese Bereiche zum Sozialversicherungszentrum zusammengefasst werden.

Das Justizgesetz wiederum betrifft die Gerichte. Hier wird ab Januar die Zuständigkeit der Einzelrichterinnen und -richter innerhalb des Gerichtswesens vereinheitlicht.

Die kantonalen Gesetzesänderungen haben zum Teil auch Auswirkungen auf die Gemeinden. So erweitert das Gesetz über den Feuerschutz ab Neujahr den Spielraum der Kommunen bei der Festsetzung der Feuerwehrersatzabgaben. Neu müssen auch quellenbesteuerte Personen eine Ersatzabgabe entrichten.

Vom Feuer- zum Datenschutz: Änderungen im Archiv- und Spitalgesetz sehen eine Verlängerung der Schutzfrist bei besonders schützenswerten Personendaten von 50 auf 100 Jahre vor. Vorausgesetzt, bis am 6. Februar wird kein Referendum ergriffen, treten die Änderungen am 1. Juli in Kraft.