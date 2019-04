Diese Luzerner Gemeinden sind 2018 am stärksten gewachsen – oder geschrumpft Der Kanton Luzern wächst munter weiter. Das vergangene Jahr hat ihm 3600 zusätzliche Einwohner beschert. Währenddem Stadt und Agglomeration kräftig zulegen, laufen den Landgemeinden jedoch teilweise die Leute davon. Lucien Rahm

Der Kanton Luzern hat einiges zu bieten, was ihn als Wohnort attraktiv macht. Bislang unveröffentlichte Zahlen bestätigen seine Beliebtheit zum wiederholten Mal. Im vergangenen Jahr ist die ständige Luzerner Bevölkerung gegenüber dem Vorjahr um über 3600 Personen gewachsen, wie Erhebungen der Statistikstelle Lustat zeigen. Das entspricht einer Zunahme um 0,9 Prozent. So befinden sich neu über 410'000 Einwohner im Kanton. Gegenüber 1981 sind dies fast 111'000 Einwohner mehr.

Einer der Gründe für die Zunahme: Kantonsweit gab es seit 1981 unter dem Strich mehr Geburten als Sterbefälle. «Das hat zum natürlichen Wachstum beigetragen», sagt auf Anfrage Judith Setz, Sprecherin des kantonalen Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements.

«Ein Grossteil des Wachstums ging in den letzten Jahren aber auf Wanderungsgewinne zurück», so Setz. Das heisst, dass mehr Personen in den Kanton Luzern eingewandert als daraus abgewandert sind. Besonders die Zuwanderung aus dem Ausland habe hierzu viel beigetragen, sagt Setz.

Wie Lustat-Zahlen zeigen, hat insbesondere der Anteil an Bewohnern aus Deutschland stark zugenommen. Waren es um die Jahrtausendwende noch rund 4000 deutschstämmige Mitbürger, sind mittlerweile 10'000 hinzugekommen (Stand 2017). Demgegenüber hat sich der Anteil an den einst dominierenden Italienern seit 1993 leicht reduziert, wie die folgende Tabelle zeigt:

Anteil der ausländischen Einwohner an der ständigen Wohnbevölkerung im Kanton Luzern Jahr Total in Prozent Deutsch- land Italien Portugal Kroatien Spanien Kosovo Serbien1 Maze- donien Bosnien und Herze- gowina Türkei Afrika Asien Amerika Übrige 2017 74 994 18.4% 13 954 7654 7461 1989 1997 7803 4369 2401 1930 1533 3788 7106 1867 206 2016 74 133 18.4% 14 005 7532 7444 2012 2055 7689 4580 2366 1974 1579 3544 6967 1840 182 2015 71 259 17.9% 13 838 7413 7330 2037 2057 7427 4815 2301 2015 1565 3026 5814 1870 157 2014 69 268 17.6% 13 682 7180 7173 2077 2022 7180 5245 2314 2085 1569 2596 5350 1835 144 2013 67 320 17.2% 13 376 6881 6769 2127 1893 6622 5968 2284 2132 1606 2490 5218 1849 130 2012 65 454 17.0% 13 055 6787 6402 2226 1807 5841 6893 2249 2191 1625 2206 4896 1822 125 2011 64 143 16.8% 12 581 6737 6018 2322 1692 5120 7959 2246 2275 1691 2035 4842 1743 126 2010 62 890 16.7% 11 816 6706 5640 2354 1690 4322 9156 2285 2401 1691 1827 4986 1734 118 2009 60 886 16.3% 11 291 6869 5505 2419 1746 ... 13 716 2323 2469 1608 1044 4412 1663 93 2008 59 650 16.2% 10 364 6840 5302 2504 1754 ... 14 075 2340 2581 1615 949 4387 1559 87 2007 57 195 15.7% 8598 6824 5000 2623 1783 ... 14 267 2368 2646 1585 860 4331 1391 68 2006 55 355 15.4% 7068 6864 4813 2696 1895 ... 14 540 2416 2705 1539 798 4249 1286 59 2005 54 729 15.4% 6198 6953 4617 2770 1976 ... 14 884 2460 2800 1478 723 4330 1239 61 2004 54 467 15.4% 5711 7069 4421 2827 2062 ... 14 994 2491 2864 1472 681 4477 1143 70 2003 54 108 15.3% 5201 7196 4173 2841 2151 ... 15 191 2530 2956 1484 617 4501 1116 64 2002 53 967 15.3% 4893 7392 3978 2853 2220 ... 15 356 2543 3009 1447 600 4489 1097 65 2001 53 253 15.2% 4643 7588 3739 2945 2355 ... 15 287 2529 3053 1479 596 4097 1026 61 2000 51 328 14.8% 4148 7831 3730 2938 2446 ... 15 142 2460 2970 1477 551 3048 922 65 1999 50 560 14.7% 3864 8159 3698 2913 2558 ... 15 071 2427 3004 1454 512 2508 868 68 1998 49 656 14.5% 3635 8230 3669 2881 2669 ... 15 597 2370 2042 1452 467 2291 826 76 1997 49 693 14.5% 3566 8455 3665 2897 2847 ... 15 636 2313 1850 1483 430 2178 807 78 1996 49 312 14.4% 3439 8770 3655 2885 3007 ... 15 338 2229 1885 1487 401 1863 773 64 1995 48 855 14.4% 3307 9098 3548 2849 3130 ... 14 863 2096 1857 1552 395 1820 712 64 1994 47 000 13.9% 3235 9273 3404 2571 3249 ... 14 302 1514 1605 1557 389 1773 627 66 1993 45 020 13.4% 3216 9461 3198 1863 3319 ... 15 299 303 842 1544 362 1615 579 60

Seit 2014 beobachte man jedoch wieder eine Abnahme des Anteils deutscher Staatsangehöriger, heisst es bei Lustat.

Die neusten Daten von Lustat zeigen nun die ständige Wohnbevölkerung im Kanton Luzern und seinen Gemeinden, wie sie sich am 31. Dezember 2018 präsentiert hat. Zwar sind diese Zahlen noch provisorisch. Doch lassen sie bereits gut erkennen, in welche Richtung es mit der Luzerner Bevölkerung geht.

Am meisten zum letztjährigen Wachstum beigetragen haben demgemäss die Stadt Luzern und ihre umliegenden Gemeinden. In der Stadt sind es im vergangenen Jahr 575 mehr Bewohner geworden (+0,7 Prozent), in Kriens 536 (+2 Prozent). In Emmen beträgt das Plus 286 (+0,9 Prozent), in Horw sind im letzten Jahr 220 Personen dazugekommen (+1,6 Prozent). Somit haben die Nachbargemeinden Luzerns prozentual mehr gewonnen, als die Stadt selbst. Betrachtet man das prozentuale Bevölkerungswachstum in den ländlichen Gemeinden, sind diese gar noch stärker gewachsen, wie in dieser Tabelle ersichtlich wird:

Entwicklung der ständigen Wohnbevölkerung in den Luzerner Gemeinden Gemeinde 2017 2018 Veränderung prozentuale Veränderung Kanton Luzern 406 506 410 120 3614 +0.89% Adligenswil 5343 5386 43 +0.80% Aesch 1205 1247 42 +3.49% Alberswil 655 665 10 +1.53% Altbüron 1025 1002 -23 -2.24% Altishofen 1572 1575 3 +0.19% Altwis 438 439 1 +0.23% Ballwil 2786 2761 -25 -0.90% Beromünster 6478 6590 112 +1.73% Buchrain 6116 6265 149 +2.44% Büron 2444 2553 109 +4.46% Buttisholz 3287 3245 -42 -1.28% Dagmersellen 5369 5518 149 +2.78% Dierikon 1503 1481 -22 -1.46% Doppleschwand 786 783 -3 -0.38% Ebersecken 386 378 -8 -2.07% Ebikon 13 531 13 635 104 +0.77% Egolzwil 1483 1457 -26 -1.753% Eich 1632 1625 -7 -0.43% Emmen 30 682 30 968 286 +0.93% Entlebuch 3315 3283 -32 -0.97% Ermensee 984 990 6 +0.61% Eschenbach 3589 3587 -2 -0.06% Escholzmatt-Marbach 4358 4346 -12 -0.28% Ettiswil 2691 2747 56 +2.08% Fischbach 706 716 10 +1.42% Flühli 1956 1977 21 +1.07% Gettnau 1151 1173 22 +1.91% Geuensee 2911 2915 4 +0.14% Gisikon 1331 1387 56 +4.21% Greppen 1075 1120 45 +4.19% Grossdietwil 863 859 -4 -0.46% Grosswangen 3273 3244 -29 -0.89% Hasle 1752 1741 -11 -0.63% Hergiswil 1908 1913 5 +0.26% Hildisrieden 2275 2331 56 +2.46% Hitzkirch 5201 5321 120 +2.31% Hochdorf 9832 9852 20 +0.20% Hohenrain 2474 2420 -54 -2.18% Honau 391 394 3 +0.77% Horw 13 915 14 135 220 +1.58% Inwil 2557 2622 65 +2.54% Knutwil 2182 2237 55 +2.52% Kriens 26 997 27 533 536 +1.99% Luthern 1295 1274 -21 -1.62% Luzern 81 401 81 976 575 +0.71% Malters 7231 7316 85 +1.18% Mauensee 1488 1458 -30 -2.02% Meggen 7138 7250 112 +1.57% Meierskappel 1369 1465 96 +7.01% Menznau 2902 2874 -28 -0.96% Nebikon 2645 2650 5 +0.19% Neuenkirch 7104 7065 -39 -0.55% Nottwil 3848 3862 14 +0.36% Oberkirch 4679 4707 28 +0.60% Pfaffnau 2668 2680 12 +0.45% Rain 2770 2809 39 +1.41% Reiden 7038 7139 101 +1.44% Rickenbach 3254 3372 118 +3.63% Roggliswil 688 700 12 +1.74% Römerswil 1769 1790 21 +1.19% Romoos 670 666 -4 -0.60% Root 4995 5065 170 +1.40% Rothenburg 7571 7549 -22 -0.29% Ruswil 6856 6964 108 +1.58% Schenkon 2862 2947 85 +2.97% Schlierbach 878 889 11 +1.25% Schongau 1044 1033 -11 -1.05% Schötz 4396 4436 40 +0.91% Schüpfheim 4181 4219 38 +0.91% Schwarzenberg 1690 1709 19 +1.12% Sempach 4128 4175 47 +1.14% Sursee 9900 9962 62 +0.63% Triengen 4652 4650 -2 -0.04% Udligenswil 2279 2281 2 +0.09% Ufhusen 903 902 -1 -0.11% Vitznau 1381 1381 0 - Wauwil 2177 2256 79 +3.63% Weggis 4404 4382 -22 -0.50% Werthenstein 2115 2124 9 +0.43% Wikon 1525 1534 9 +0.59% Willisau 7825 7802 -23 -0.29% Wolhusen 4375 4350 -25 -0.57% Zell 2004 2041 37 +1.85%

Mit sieben Prozent verzeichnet Meierskappel die kantonsweit stärkste Zunahme. Gegenüber den 1369 Bewohnern Ende 2017 ist die Zahl in einem Jahr um 96 Personen gestiegen. Verantwortlich für den Zuwachs sind vor allem zwei Überbauungen, die letztes Jahr bezogen werden konnten, wie Gemeindeschreiber René Dähler auf Anfrage sagt.

Zuzüger-Kinder können erlaubte Schulklassengrösse sprengen

Einerseits wurde eine Überbauung am Meierskappeler Rütirain vollendet, die rund drei Dutzend Wohnungen an Hanglage umfasst, viele davon sind Eigentumsobjekte. Auch das Bauprojekt Seilerhof hat vergangenes Jahr zusätzlichen Wohnraum geschaffen.

Dutzende Eigentumswohnungen an Hanglage: die Überbauung Rütirain in Meierskappel. (Bild: ruetirain.ch/C. Ghislini)

Nicht nur See- und Bergsicht würden Meierskappel für Neuzuzüger attraktiv machen, so Dähler. Die Lage der Gemeinde zwischen Rotkreuz und Küssnacht beziehungsweise Zuger- und Vierwaldstättersee seien weitere Vorteile; ebenso die damit verbundene gute Anbindung an die umliegenden Autobahnanschlüsse in Richtung Zürich und Luzern. Und im Vergleich zu den Nachbarkantonen Zug und Schwyz seien die Immobilienpreise in Meierskappel einigermassen «attraktiv», so Dähler.

Die neuen Bewohner bringen Vorteile mit sich, wie im Falle der Eigentumswohnungskäufer ein eher hohes Einkommen, das die Gemeinde besteuern darf. Doch die Zuzüger können auch Nachteile haben. «Bringen die Neuzuzüger Kinder mit, könnte es bei den Grössen der Schulklassen zu Schwierigkeiten kommen», sagt Dähler. Wenn eine Klasse eine gesetzlich vorgegebene Grösse überschreitet, müssten deren Schüler auf zwei Klassen verteilt werden. Das würde eine zusätzliche Lehrperson und einen neuen Unterrichtsraum bedingen. In Meierskappel wird nun genau dies nötig: «Der Gemeinderat hat am Montag beschlossen, dass es ab dem Schuljahr 2019/2020 eine zusätzliche altersdurchmischte 5./6. Klasse geben wird», so Dähler.

Über 100 Leute mehr gab es zudem auch in Büron. Von 2444 kletterte die Einwohnerzahl auf 2553 – das sind 4,5 Prozent mehr. Um je 4,2 Prozent haben Greppen (von 1075 auf 1120) und Gisikon (von 1331 auf 1387) zugelegt. Aber auch Wauwil weist mit einer Zunahme von 2177 auf 2256 eine positive Entwicklung auf (Plus von 3,6 Prozent).



Diese Luzerner Gemeinden sind 2018 am stärksten gewachsen – oder geschrumpft in Prozent der Bevölkerung

Hohenrain verliert am stärksten

Das Wachstum spiegelt sich allerdings nicht in allen Gemeinden wider. In 25 Gemeinden zeichnet sich gemäss den Lustat-Daten ein Einwohnerrückgang ab. Betrachtet man die Entwicklung in Prozent der Bevölkerung, trifft es Altbüron am härtesten: Zwar sind es dort im vergangenen Jahr nur 23 Personen weniger geworden. Weil die Gemeinde aber nur über rund 1000 Einwohner verfügt, schenkt der Abgang ein. Der Rückgang von 1025 (2017) auf 1002 (2018) Bewohner entspricht einem Minus von 2,24 Prozent.

«Mit den mittlerweile wieder vorliegenden Anmeldungen für 2019 beträgt die Einwohnerzahl 1011 Personen», sagt Valentin Kreienbühl, Gemeindepräsident von Altbüron (CVP). Der Rückgang sei zudem kein Trend. «Über die letzten Jahre gesehen hatten wir ein moderates Wachstum zu verzeichnen». Vorgesehene Bauprojekte würden in Zukunft auch wieder Leute nach Altbüron bringen, ist er überzeugt. Warum die Leute letztes Jahr abgewandert sind, könne er nicht sagen.

Fast genauso hoch wie in Altbüron ist der Rückgang in Hohenrain. Hier ist die Bevölkerung um 2,18 Prozent eingegangen (von 2474 auf 2420). Mit dem Minus von 54 Personen muss die Gemeinde den kantonsweit grössten Verlust in absoluten Zahlen hinnehmen. Gemeindepräsident Herbert Schmid (CVP) gibt sich jedoch zuversichtlich: «Es wird auch wieder zunehmen.»



Konkret spricht Schmid von zwei Grossüberbauungen, die in den nächsten Jahren erstellt werden sollen. Zum einen entstehen 28 neue Wohnungen im Gebiet des Restaurants Kreuz und des alten Gemeindehauses. Mit über 40 weiteren Wohneinheiten rechnet Schmid bei der Umzonung des Gebiets Johanniterhof.

Als Grund für den Wachstumsschwund nennt Schmid, es gebe in Hohenrain viele Familien, deren Nachwuchs nun ausgeflogen sei. Und dieser würde eher die Stadtnähe suchen. Seit zehn Jahren schwankt die Bevölkerungszahl des Dorfes um 2400 herum.



Die drei weiteren Gemeinden mit den höchsten prozentualen Rückgängen 2018 sind Ebersecken (um 2,1 Prozent auf 378 Einwohner geschrumpft), Mauensee (um 2 Prozent auf 1458) und Egolzwil (um 1,8 Prozent auf 1457).

Langfristig gesehen sind alle gewachsen – bis auf ein paar Landgemeinden

Über die lange Frist betrachtet, präsentiert sich ein etwas weniger dramatisches Bild als beim Vorjahresvergleich. In den letzten zehn Jahren sind fast alle Luzerner Gemeinden gewachsen. Einzig fünf der heute 83 Gemeinden sind seit 2008 geschrumpft. Während Adligenswil und Entlebuch kleine Verluste von 1,6 respektive 0,1 Prozent verzeichnen, trifft es einige Landgemeinden härter. Allen voran Ebersecken: Das Hinterländer Dorf hat in den vergangenen zehn Jahren 11 Prozent seiner Bevölkerung verloren – aus 425 wurden 378.

«Wir können bei uns den Wohnungsbau nur begrenzt fördern, weil die nötigen Einzonungen nur in kleinem Ausmass möglich sind», sagt der Ebersecker Gemeindepräsident Thomas Roos (CVP). So bevorzuge zum Beispiel der Besitzer einer der geeigneten Parzellen, dass sein Land weiterhin landwirtschaftlich genutzt wird. Bei anderen Bauplätzen sei eventuell die Lage nicht attraktiv genug.

Insbesondere junge Leute würden daher aus Ebersecken abwandern. «Viele von ihnen würden zwar gerne bleiben, finden aber bei uns keine Wohnung, wenn sie bei den Eltern ausziehen», so Roos. Der Bestand an Mietwohnungen sei im Dorf gering, und diese seien oftmals besetzt. Häufig würden die Jungen dann in die Nachbardörfer ziehen, um dennoch nahe an Ebersecken zu wohnen. Von der Fusion Eberseckens mit Altishofen im kommenden Jahr erhofft sich Roos neue Bauprojekte, welche die Bevölkerung wieder wachsen lassen.



Weitere Gemeinden, die in den letzten zehn Jahren einen grösseren Bevölkerungsschwund erlebt haben, sind Luthern (–7 Prozent seit 2008) und Romoos (–6,5 Prozent).

Diese Luzerner Gemeinden sind in den letzten 10 Jahren am stärksten gewachsen – oder geschrumpft Veränderung in Prozent der Bevölkerung von 2008 bis 2018

Was der Langzeitvergleich auch zeigt: Die prozentualen Anteile der jeweiligen Regionen an der kantonalen Gesamtbevölkerung haben sich über die Jahre ein wenig verschoben. Lebten 1987 noch knapp 24 Prozent der ständigen Bevölkerung in der Stadt Luzern, sind es 30 Jahre später noch 20 Prozent (siehe Box unten). Zugenommen hat in dieser Zeit die Einwohnerschaft des Agglomerationsgürtels. Dazu zählt das Statistikzentrum Lustat die Gemeinden um die Agglomeration der Stadt Luzern herum (Schwarzenberg, Malters, Neuenkirch, Hildisrieden, Rain, Eschenbach, Inwil und Udligenswil). In den vergangenen drei Jahrzehnten ist der «Gürtel» um 1,1 Prozentpunkte gewachsen und macht Ende 2017 rund 7 Prozent aller Luzerner aus. Ebenso hat die Region Sursee zugenommen: Diese bewohnten 2017 knapp 31'000 Leute. Das sind 7,5 Prozent der Kantonsbevölkerung (1987: 6 Prozent).

Indessen sind bei den innerkantonalen Bevölkerungswanderungen vor allem die Gemeinden des Agglomerationskerns beliebt. Dazu zählen Kriens, Horw, Meggen, Adligenswil, Dierikon, Ebikon, Emmen, Buchrain und Rothenburg. So sind 65 Prozent der 21'000 Leute, welche aus der Stadt Luzern zwischen 2011 und 2017 kantonsintern umgezogen sind, in eine dieser Gemeinden gezügelt. Der Transfer funktioniert aber auch in die andere Richtung. Von den Bewohnern der Agglokerngemeinden, die innerhalb des Kantons zügelten, zog es in dieser Zeit rund einen Drittel der 32'000 Personen in die Stadt Luzern. Fast genauso viele wechselten ihren Wohnort innerhalb des Agglomerationskerns.

Stadt Luzern verzeichnete mehr Todesfälle als Geburten In der Stadt Luzern gab es in den Jahren von 1987 bis 2017 gesamthaft weniger Geburten, als es Todesfälle gab. Unter dem Strich hat dies zu einem Bevölkerungsrückgang um 2369 Personen geführt, wie Sibylle Haas, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Lustat, auf Anfrage ausführt. In allen anderen Analyseregionen gab es im gleichen Zeitraum mehr Geburten als Todesfälle. So verzeichnete beispielsweise der Agglomerationskern (Kriens, Horw, Meggen, Adligenswil, Dierikon, Ebikon, Emmen, Buchrain und Rothenburg) in dieser Zeit mit einem Plus von 10‘545 Personen den höchsten absoluten Geburtenüberschuss. «Die unterschiedlichen Geburtenüberschüsse sind unter anderem Folgen der Altersstruktur der Bevölkerung: Eine hohe Anzahl von Frauen im gebärfähigen Alter führt zu höheren Geburtenzahlen, während eine hohe Anzahl von älteren Personen zu höheren Sterbezahlen führt», so Haas. Die Stadt Luzern weise den höchsten Anteil an über 65-Jährigen und gleichzeitig in vielen Jahren einen unterdurchschnittlichen Anteil an 20- bis 39-Jährigen auf. «Demgegenüber haben die Regionen, welche hohe Geburtenüberschüsse verzeichneten über viele Jahre überdurchschnittlich tiefe Anteile an über 65-Jährigen beziehungsweise überdurchschnittlich hohe Anteile an 20-39-Jährigen.» Neben der Altersstruktur könnten aber auch strukturunabhängige Faktoren die Geburtenhäufigkeit beeinflussen. «Dies können beispielsweise familienfreundliche Arbeitsplatz- oder Betreuungsangebote sein», so Haas. Dass prozentual gesehen heute ein geringerer Anteil der Kantonsbevölkerung in der Stadt Luzern lebt als Ende der Achtziger, hat überdies mit einer Abwanderung der Stadtluzerner in gewissen Jahren zu tun. «Insgesamt war der Wanderungssaldo der Stadt Luzern für die Jahre 1987 bis 2017 zwar positiv. Besonders Mitte bis Ende der 1990er Jahre war der Saldo jedoch negativ», schreibt Haas. Im Jahr 2017 war der Saldo aus Hin- und Wegzug erstmals seit 1999 wieder negativ: Unter dem Strich wanderten 508 Personen aus der Stadt Luzern ab. (lur)