Diese Luzerner schaffen bald Kunst in Chicago Seit nunmehr fast 18 Jahren unterhält der Verein «Städtepartnerschaft Luzern-Chicago» in Chicago ein Wohnatelier für Luzerner Kulturschaffende. Ihnen wird dort eine Plattform geboten, wo sie ihr künstlerisches Schaffen intensivieren können. Nun steht die Vergabe der Stipendien für 2020/2021 fest.

(pd/lil) Finanziert wird das Atelier von Stadt und Kanton Luzern sowie vom Verein selber. Das Ziel besteht darin, den Künstlern eine Plattform zu bieten, wo sie sich ohne wesentlichen finanziellen Druck ihren Projekten zuwenden können. Die Stipendien für einen Einzug ins Chicagoer Wohnatelier werden zweijährlich ausgeschrieben.

Heuer waren es 29 Bewerbungen, welche die unabhängige Jury erreichten, wie der Verein «Städtepartnerschaft Luzern-Chicago» in einer Mitteilung schreibt. Die Jury besteht aus Vertretern von Stadt, Kanton und Verein. In den eingereichten Dossiers skizzierten die Bewerber konkrete Ideen und Projekte für ihren Chicago-Aufenthalt. Von diesen wurden nun die sechs vielversprechendsten Dossiers ausgewählt.

Brücken bauen

Wie der Verein «Städtepartnerschaft Luzern-Chicago» erklärt, wurde von der Jury einerseits die künstlerische Qualität und die professionelle und kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Tätigkeitsfeld bewertet. Andererseits fiel das Potenzial gezielter Auseinandersetzung und nachhaltiger Beziehungen mit der Gaststadt Chicago ins Gewicht. Denn: wie der Verein auf seiner Website betont, ist das Networking von zentraler Bedeutung für das 1999 ins Leben gerufene Projekt. «Städtepartnerschaft Luzern-Chicago» will Brücken bauen: Mittels des Wohnateliers werden Verbindungen geknüpft, welche letztlich in internationalen Projekten resultieren sollen.

Vergeben wurde je ein Atelierstipendium an folgende Kulturschaffende:

Sabina Oehninger (Bildende und angewandte Kunst)

Die Künstlerin und Grafikerin Sabina Oehninger arbeitet im Kunst-Hotspot Gelbes Haus, wo sich in den letzten Jahren auch ein kreatives Netzwerk zwischen Luzerner und Chicagoer Kunstschaffenden entwickelt hat. Ihre vielseitige Arbeit als Künstlerin und ihre Offenheit gegenüber dem Unbekannten hat die Jury überzeugt. Mit dem Stipendium erhält Oehninger die Möglichkeit, ihre spartenübergreifende Kreativität in der ihr bereits bekannten Chicagoer Kulturszene voranzutreiben.

Patrick Blank und Mischa Christen (Fotografie)

Die Luzerner Fotografen Patrick Blank und Mischa Christen haben in den letzten zwei Jahren mit ihrer Arbeit zum Thema «Doppelter Fokus» überzeugt. Sie zeigen in ihrer irritierenden Gegenüberstellung einen emotionalen Blickpunkt in zwei Perspektiven. Das Ziel von Blank und Christen ist die künstlerische Weiterentwicklung als Duo zwischen Konfrontation und Kongruenz, also das Ausloten zweier Sichtweisen mit demselben Fokus. Der Blues wird dabei auch seine Rolle spielen.

Joan Seiler (Musik)

Die Musikerin Joan Seiler sucht neue musikalische Herausforderungen. Das von ihr skizzierte Thema «People of Color» setzt sich mit dem pulsierenden Schmelztiegel Chicago auseinander. Seiler nimmt politische Themen auf und verarbeitet sie spielend und komponierend. Sie pflügt ein breites musikalisches Terrain, das sie stets erweitert. Der Sound und Herzschlag Chicagos werden ihr Schaffen zusätzlich befeuern.

Roland Bucher (Musik)

Roland Bucher ist die Rhythmusabteilung des Duos Blind Butcher, das in den letzten zwei Jahren in der Schweiz, in Deutschland oder Frankreich einen ziemlichen Hype ausgelöst hat. Als Mitbewohner im Künstlerhaus Das Gelbe Haus bewegt sich der Musiker in einem durchlässigen, kreativ-künstlerischen Kontext und arbeitet vielseitig und spartenübergreifend. Sein Soloprojekt «Noise Table» hat die Jury überzeugt. Die Musikstadt Chicago wird Bucher unerhörte Ausdrucksformen entlocken.