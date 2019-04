Diesen Berufsgruppen gehören die 120 Luzerner Kantonsräte an

Wie sollen die 120 Kantonsrätinnen und Kantonsräte in Berufskategorien eingeteilt werden? Wir haben uns für sieben Gruppen entschieden – und darum wie vor vier Jahren Abgrenzungen vorgenommen, die Fragen aufwerfen können. So sind Kantonsräte, die ein Teilzeitpensum in einem Gemeinderat ausüben, dieser Kategorie zugeteilt. Dies auch dann, wenn sie wie Andy Schneider (SP, Rothenburg) Schulleiter sind oder einen Bauernhof führen (Thomas Grüter, Pfaffnau; Pius Kaufmann, Escholzmatt-Marbach, beide CVP, sowie Franz Gisler, Greppen, und Fredy Winiger, Hohenrain, beide SVP).

Pensionierte wie Hans Stutz (Grüne, Luzern), Räto Camenisch (SVP, Kriens) und Irene Keller (FDP, Vitznau) haben wir jener Gruppe zugeordnet, in der sie früher aktiv waren.

Am heterogensten zusammengesetzt ist die Kategorie (Kader-) Angestellte in Verwaltungen, öffentlich-rechtlichen Organisationen, Verbänden, Stiftungen, Gewerkschaften oder Non-Profit-Organisationen. Darunter befinden sich VBL-Direktor Norbert Schmassmann (CVP, Luzern) genauso wie Sozialarbeiterin Christina Reusser (Grüne, Ebikon) oder Notfallstationsleiter Stephan Schärli (CVP, Menzberg). (nus)