«Dieser Schritt schmerzt»: Mit Franco Faé (CVP) gibt der dritte Krienser Stadtrat seinen Rücktritt bekannt Jetzt ist es klar: Auch der bisherige Stadtrat Franco Faé tritt aus dem Rennen um den Stadtrat Kriens aus. Die Enttäuschung des Finanzvorstehers ist gross.

Die beiden bisherigen Krienser Stadträte Lothar Sidler (CVP) und Matthias Senn (FDP) haben ihre Kandidaturen für die kommende Legislatur zurück gezogen. Nun hat sich auch CVP-Stadtrat Franco Faé entschieden: Er wird im zweiten Wahlgang nicht mehr antreten, wie er in einer Medienmitteilung vom Mittwoch schreibt. Die CVP Kriens habe «das entschieden und mit mir beschlossen», schreibt Faé.

Franco Faé (CVP), Finanzvorsteher der Stadt Kriens. Bild: Philipp Schmidli, 21. Dezember 2018

«Der Rücktritt ist mir alles andere als leicht gefallen», sagt Franco Faé auf Anfrage. Wenn man aber als Bisheriger ein so enttäuschendes Resultat erziele, müsse man die Konsequenzen ziehen. Es gelte, das Resultat demokratisch zu akzeptieren. Er betont, dass der Entscheid gemeinsam mit der CVP gefallen sei. Dennoch: «Dieser Schritt schmerzt.» Er habe nämlich das Gefühl gehabt, mit seinem Team auf dem richtigen Weg zu sein.

«Es tut weh, diesen Weg nicht weitergehen zu können.»

Faé ist seit 2015 Gemeinderat, 2016 übernahm er nach der Departementsreform das Finanzdepartement mit der Finanz-, Immobilien-, Sport- und Freizeitabteilung. Kein leichter Posten, da Kriens seit längerem mit roten Zahlen kämpft. Faés ursprüngliches Ziel war es, zwei Legislaturen zu beschreiten. Daraus wird nun nichts.

Faé wünscht sich in Kriens mehr Sachpolitik

«Das Undankbarste an der Sache ist, dass am Ende nur die Kritik bleibt», hält Faé fest. «Dabei haben wir Ehemaligen einiges geleistet. Und die Fehler, die es gab, haben wir offen kommuniziert.» Nach vier Jahren könne er in den Spiegel schauen und sagen: «Ich habe mein Bestes gegeben.» Er sei vor allem stolz auf seine Mitarbeiter, mit denen er viel angepackt und realisiert habe. Er nennt dabei diverse Bauprojekte; etwa das Schappe Kulturquadrat, das neue Stadthaus, die Sanierung der Schulanlage Kirchbühl I & II, die Sanierung und Aufstockung des Schulhauses Brunnmatt sowie das neue Stadion Kleinfeld.

Umso mehr stört er sich daran, dass «gewisse Kreise» tendenziell vor allem die Fehler betonten, die Leistungen aber ausblendeten. «Etwas mehr Objektivität hätte ich mir schon gewünscht. Kriens braucht mehr Sachpolitik», hält er fest.

«Ob der radikale Umbruch das richtige ist, wird sich weisen.»

Denn: Die Herausforderungen blieben dieselben, auch mit einer neuen Exekutive.

Was er nach seiner Zeit im Stadtrat mache, sei noch offen. «Als Politiker braucht man immer einen Plan B, es gibt sicher eine Lösung für die Zukunft.» Und doch spürt man im Gespräch: Franco Faé hätte gerne weiter gemacht, die Enttäuschung über das Resultat ist gross.

Wer für die CVP antritt, ist noch offen

Noch offen ist, ob die CVP, die bisher zwei Stadträte stellte, auch im zweiten Wahlgang mit zwei Kandidaten antritt. Parteipräsidentin Christine Kaufmann-Wolf will dies demnächst bekannt geben. Möglich ist, dass sie selbst oder die ehemalige Einwohnerrätin Kathrin Graber in den Ring steigen.

Im zweiten Wahlgang am 28. Juni wird sicher die SP mit zwei Personen antreten: Judith Luthiger (bisher) und Cla Büchi (neu). Die FDP mit Roger Erni und die SVP mit Marco Frauenknecht (beide neu) treten mit einer Person an. Der Grüne Maurus Frey hat als Einziger die Wahl bereits im 1. Wahlgang geschafft. Eine zweite Kandidatur ist seitens der Grünen kein Thema. Wen die Grünen im zweiten Wahlgang unterstützen, wird die Partei am Donnerstag bekannt geben.

Das Ergebnis des ersten Wahlgangs: