Dieses Jahr steht Fritschivater Daniel Medici zuvorderst am See Daniel Medici ist Safran-Zunftmeister und Fritschivater 2020. Er schwärmt von der Fritschimutter und unzähligen anderen Helfern.

Daniel Medici beim Mittagsbrunch mit Frau Katharina und den Töchtern Léonne und Lou. Bild: Roger Grütter (Kastanienbaum/Horw, 25. Januar 2020)

Daniel Medici hat eine beachtliche Fasnachtskarriere hinter sich. 1990 trat er mit 24 Jahren in die altehrwürdige Luzerner Zunft zu Safran ein. «Schon damals interessierte ich mich für die Fasnacht, für Traditionen und lernte gerne neue Leute kennen», blickt der 53-Jährige zurück. Der Inhaber der Musegg Immobilien AG Luzern verfügt über ein breites Portfolio in Sachen Fasnacht: 15 Jahre Bannerherr, Mitglied des Umzugskomitees, des Vergnügungskomitees, des Lozärner Fasnachtskomitees (2013 als LFK-Präsident) und letztes Jahr Präsident des Vergnügungskomitees: Da fehlte wirklich nur noch die Ernennung zum Zunftmeister.

Wie überrascht war er trotzdem, als sein Name am Jahresbot der Zunft Anfang Januar genannt wurde? «Als Zunftmitglied ist man schon darauf vorbereitet, eines Tages zum Zunftmeister gewählt zu werden. Es hat mich dennoch auf dem linken Fuss erwischt, weil ich dieses Jahr überhaupt nicht damit gerechnet hatte.» Es sei eher ungewöhnlich, dass man Zunftmeister werde, wenn man erst im Vorjahr als Vergnügungskomitee-Präsident amtete. Er habe nur gedacht: «Jetzt ist es so weit. Einatmen, ausatmen, Medici», als er den Weg auf die Bühne beschritt und Annahme der Wahl erklärte. Die Freude über das höchste Amt der Zunft zu Safran sei riesig: «Wenn die Zunft ruft, sagt man ja.»

«Mama musste leer schlucken»

Bei unserem Besuch in Medicis Daheim in Kastanienbaum ist die ganze Familie da: Gattin Katharina, die Töchter Lou (20) und Léonne (17) sowie der zweite Mann im Haus, Kater Right. Wie kam es bei der Familie an, dass der Ehemann und Vater zum Zunftmeister gewählt wurde? Fritschimutter Katharina erinnert sich: «Wir machten uns einen gemütlichen Frauenabend, als der Anruf kam. Ich war total überrascht.» Lou bringt es auf den Punkt: «Mama musste leer schlucken.» Léonne ergänzt: «Wir sind sehr stolz und freuen uns enorm für Papa. Aber es ist ungewohnt, dass er so selten daheim ist.» Aktuell kommen auch die Hobbys des Fritischivaters zu kurz: «Ich bin breit aufgestellt. Wandern, Ski fahren, auf und am Wasser sein, Töff fahren: Mobilität ist mir wichtig.»

In der Tat stelle so eine Wahl das gewohnte Leben völlig auf den Kopf. «Es ist kaum abzuschätzen, was auf einem zukommt», sagt Medici. «Die ersten Wochen sind heftig. Es ist, als würde man eine komplette Hochzeit organisieren – dies aber in nur zwei Wochen.» Grosse Hilfe erfährt Daniel Medici von seinen Zunftkollegen, seiner Frau und seinem Team. «Meine Mitarbeiter haben sehr positiv reagiert. Sie müssen nun zwar öfters ohne mich auskommen, aber sie rocken das!» Katharina sei vom ersten Moment an eine hervorragende Fritschimutter, schwärmt Medici. Sie ist es, die die fast 800 Säckli organisiert, die an den Bescherungsfahrten verschenkt werden.

Daniel Medici, Fritschivater 2020 Bild: Roger Grütter (Kastanienbaum/Horw, 25. Januar 2020)

200 bis 250 Termine im Amtsjahr

Gewaltig sei die Unterstützung seitens der Zunft. «Es ist unglaublich, was auf allen Ebenen geleistet wird. Ich erlebe es so, wie es überliefert ist: Die Zunft steht absolut hinter mir, ich darf in mein Amt eintauchen und es geniessen.» Repräsentationstermine, Heimbesuche, Fasnachtsanlässe, Baustellenrundgänge und noch mehr füllen die Agenda des Fritschivaters. Man schätzt 200 bis 250 Termine im Amtsjahr. Da ist es sicher sehr hilfreich, einen Weibel an der Seite zu haben? «In der Tat, Richi Hess ist extrem wertvoll. Er erinnert mich an alle Termine, gibt das Tenue vor, achtet darauf, ob ich alles dabei habe und fährt mich», sagt Medici.

In zwei Tagen ist es so weit, und mit dem Schmutzigen Donnerstag ist der grosse, einmalige Tag da. «Die Vorfreude ist enorm», sagt Medici. «Die Ruhe vor dem Urknall, der Fötzeliregen, das Erwachen: Es ist faszinierend, was jedes Jahr wieder neu aufpoppt!» Auf ein Detail freut er sich besonders. Daniel Medici ist Präsident der St.-Niklausen-Schiffgesellschaft. Als solcher darf er beim Schwanenplatz ohnehin jedes Jahr an einem besonderen Platz auf die Ankunft des Nauens mit der Fritschifamilie warten. «Dieses Jahr aber ist die Nähe zum See maximal gegeben», fiebert Medici dem grossen Moment entgegen. Und wie würde er die 5. Jahreszeit der nächsten Generation weitergeben wollen? «Die Fasnacht ist ein farbenfroher, fröhliches und freundlichen Fest mit anarchischem Hintergrund», sagt Medici. «Lebt sie mit Herz und Verstand!»