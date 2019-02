Dieses Nadelöhr bereitet manchen Luzerner Fasnächtlern Kopfzerbrechen Wegen einer Baustelle wird es während der Fasnacht beim Kapellplatz an zwei Stellen eng. Eine davon sollen die Guuggenmusigen gar meiden, empfehlen die «Vereinigten». Zudem müssen sie einen wichtigen Fasnachtsanlass umleiten. Roman Hodel

Während der Fasnacht herrscht in den Altstadtgassen Gedränge. Sowieso. Rund um den Kapellplatz dürfte es dieses Jahr allerdings noch nochmals enger werden. Denn der Ersatzneubau des ehemaligen C&A-Gebäudes hat zwei neuralgische Stellen zur Folge. Da ist zum einen der Baukran. Er ist über der Kapellgasse aufgebaut und der Durchgang darunter nur etwa 3,5 Meter breit:

(Bilder: Boris Bürgisser, 3. Februar 2019)



Noch schmaler sind die Platzverhältnisse in der Hans-Holbein-Gasse zwischen Stadtkeller und Kapellplatz. Wegen der Bauarbeiten ist diese hier teilweise nur noch 2,2 Meter breit:

«Wenn das nur gut kommt», hört man da und dort aktive Guugger sagen. «Wir empfehlen unseren Mitgliedern, die schmale Hans-Holbein-Gasse zu meiden», sagt Linus Jäck, Präsident der «Vereinigten». Und bezüglich Durchgang Kapellgasse müssten die Musigen ihre Kolonnen halt verengen. Will heissen: Jene Musigen, die in Viererkolonnen marschieren, verengen auf drei oder zwei Kolonnen. Jäck ist überzeugt: «Das wird schon gehen – es ist ja nicht die erste Baustelle, die wir anlässlich einer Fasnacht in der Altstadt meistern müssen.» Er appelliert vor allem auch an die Rücksichtnahme der Fasnachtsbesucher. «Wenn eine Musig den Durchgang passieren muss, wartet man halt schnell, statt sich auch noch durchzuzwängen.»

Die Kapellgasse stelle ansonsten kein Problem dar, ist sie doch die wichtige Verbindung zwischen dem Kapellplatz und dem Kornmarkt. An den Tagwachen gilt das ungeschriebene Gesetz, wonach die Guuggenmusigen im Uhrzeigersinn und Einbahnverkehr durch die Altstadt touren. Das bedeutet: Schwanenplatz-Kapellplatz-Kapellgasse-Kornmarkt-Weinmarkt-Kramgasse und dann auf der anderen Seite via Rössligasse-Weggisgasse zurück. Für den Rest der Fasnacht sei das Kreuzen der Musigen weniger ein Problem.

Durchgang entspricht üblichen Sicherheitsnormen

Laut Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen Stadt Luzern, entspricht der Durchgang der Kapellgasse mit mindestens 3,5 Metern Breite den üblichen Sicherheitsnormen. Sowohl Feuerwehr-, Sanitäts- als auch Lieferanten-Fahrzeuge könnten die Stelle seit einiger Zeit problemlos passieren. «Wir haben den Engpass an den runden Tischen zur Fasnacht schon frühzeitig angesprochen und die Involvierten dafür sensibilisiert», so Lütolf. Zudem habe sich die Bauherrschaft so weit wie möglich auf die Erfordernisse im Raum Kapellplatz ausgerichtet. Gesperrt werde die Hans-Holbein-Gasse einzig während der Tagwache am Schmutzigen Donnerstag, analog zur Furrengasse. Beide dienen als Fluchtweg.

Gemäss Mario Lütolf werden Baustellenbereiche in der Fasnachtszone generell jedes Jahr gut abgesichert und nach Möglichkeit zurückgebaut, um keine Risiken einzugehen: «Es braucht trotzdem von allen Seiten Rücksichtnahme und Verständnis für die besonderen Rahmenbedingungen während der Fasnacht.»

Keine Chance mit Chochene und Wägen

Ein Anlass muss wegen der Baustelle am Kapellplatz allerdings eine Verkürzung hinnehmen: Das Chendermonschter. Es führt am kommenden Güdiszyschtig aus Sicherheitsgründen nicht wie gewohnt von der Weggisgasse durch die Hans-Holbein-Gasse und dann weiter über die Kapellgasse. «2,2 Meter Breite sind in der Hans-Holbein-Gasse schlicht zu wenig für unseren Umzug», sagt Claudia Dillier, bei den Vereinigte für das Chendermonschter verantwortlich. Die Musigen mit ihren Chochene und die Familien mit ihren Wagen hätten da Probleme. Deshalb geht es für einmal von der Weggis- über die Eisen- in die Kapellgasse.