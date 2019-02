Direktor des Guide Michelin Schweiz: «Nur was auf den Teller kommt, zählt.»

Neue Michelin-Sterne leuchten über der Zentralschweiz

Das Restaurant Focus in Vitznau mit gleich zwei Sternen, sowie das «Ritzcoffier» des Bürgenstock-Resorts, das «Kreuz» in Dallenwil», das «Sens» in Vitznau und die «Krone» in Sihlbrugg mit je einem Stern gehören zu den Aufsteigern im «Guide Michelin Schweiz 2019». Die Verleihung erfolgte am Dienstagnachmittag im KKL.