Direktor Felix Föhn verlässt das Gefängnis Wauwilermoos Felix Föhn verlässt seinen Direktorenposten bei der Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos Ende September. Er will sich einer neuen beruflichen Herausforderung zuwenden. Roseline Troxler

In der Direktion der Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos kommt es zu einem Wechsel: Felix Föhn (57) verlässt den Direktorenposten Ende September auf eigenen Wunsch, wie die Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug mitteilt. Föhn ist seit April 2013 Direktor. Dienststellenleiter Stefan Weiss wird die Justizvollzugsanstalt bis zur Regelung der Nachfolge interimistisch leiten. Laut Weiss hat Föhn den Austritt anfangs letzter Woche angekündigt.



Der Rücktritt wird damit begründet, dass Föhn sich entschlossen hat, «die Umsetzung der strategischen Ziele, insbesondere die anstehende Sanierung und Erweiterung der Justizvollzugsanstalt, in neue Hände zu geben». Weiss erklärt: «Felix Föhn hat sich sehr für das Sanierungsprojekt engagiert. Nun beginnen die planerischen und politischen Prozesse. Diese dauern einige Jahre, so dass er das Projekt nicht bis zum Abschluss hätte begleiten können. Er wollte es daher rechtzeitig übergeben.» Die Stellenausschreibung für seine Nachfolge folgt in den nächsten Tagen.

Einige Wechsel in jüngster Vergangenheit

Kürzlich gab es auch beim Stellvertreter einen Wechsel. Mit Martin Helfenstein folgt ein Interner auf Hans Troxler. «Ich hoffe auf Kontinuität», sagt Weiss. Er betont, dass Fachleute im Justizvollzug sehr gesucht seien.

Im Jahr 2017 wurde nach dem plötzlichen Abgang von Hanspeter Zihlmann als Direktor des Grosshofs in Kriens diskutiert, ob ein Direktor die beiden Anstalten Grosshof und Wauwilermoos leiten soll. Weiss: «Dieses Thema ist definitiv vom Tisch.»

Das Gefängnis Wauwilermoos verfügt über 64 Plätze für den Vollzug von Freiheitsstrafen an eingewiesenen Männern. Sie nimmt alle Deliktgruppen und Täterkategorien auf, sofern keine Gemein- oder Fluchtgefahr besteht. Zudem unterhält die Justizvollzugsanstalt in einer geschlossenen Abteilung mit 14 Haftplätzen ein Ausschaffungsgefängnis zum Vollzug von ausländerrechtlichen Zwangsmassnahmen.