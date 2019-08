Doppelspurausbau der Zentralbahn beim Bahnhof Luzern liegt öffentlich auf Die Zentralbahn will ab Dezember 2021 zwischen Horw und Luzern in den Hauptverkehrszeiten im Halbstundentakt verkehren. Dazu führt sie eine neue S-Bahn-Linie ein. Für die neuen Züge ist der Ausbau auf die durchgehende Doppelspur im Bahnhof Luzern nötig.

(pd/fmü/sda) Die Zentralbahn baut ihr Angebot im S-Bahn-Bereich aus. Ab Dezember 2021 wird die neue S-Bahn-Linie S41 zwischen Luzern und Horw halbstündlich in der Hauptverkehrszeit verkehren. Dazu wird die Doppelspur im Bahnhof Luzern ausgebaut. Die Investition beträgt rund 72 Millionen Franken.

Die komplexen Bauarbeiten werden in den Jahren 2020/21 ausgeführt, die Inbetriebnahme ist auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2021 geplant, wie die Zentralbahn am Mittwoch mitteilte. Das Projekt ist Teil des Ausbauschritts 2025 und wird über eine Umsetzungsvereinbarung mit dem Bund aus dem Bahninfrastrukturfonds finanziert.

Heute passieren die 12 bis 16 Zentralbahnzüge pro Stunde einen Einspurabschnitt im Bahnhof Luzern. Mit dem Ausbau erhöhe sich die Fahrplanstabilität. Die neue S41 zwischen Horw und Luzern werde nötig, um die erwartete höhere Nachfrage auf der Linie zu bewältigen, zumal entlang der Strecke mehrere Bauprojekte für Arbeiten und Wohnen realisiert werden.

Die öffentliche Auflage des Projekts erfolgt vom 19. August bis am 17. September 2019. Am 28. August und am 5. September wird Gesamtprojektleiter Yass Röhricht jeweils von 15.00 bis 17.00 Uhr an einer Sprechstunde für Fragen zur Verfügung stehen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Zentralbahn, die Luzern mit Engelberg sowie mit Interlaken verbindet, hat im vergangenen Jahr erstmals die Marke von 40 Millionen Franken im Personenverkehr geknackt. Die zb Zentralbahn AG ist eine eigenständige Tochtergesellschaft der SBB, des Bundes, des Kantons Nidwalden, des Kantons Obwalden, der Gemeinde Engelberg sowie wenigen Weiteren.