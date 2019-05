Doppelter Rückzug aus Willisauer Stadtrat Stadtpräsidentin Erna Bieri und Stadtammann Wendelin Hodel treten nächstes Jahr nicht mehr zu den Wahlen an. Gründe sind das ähnliche Alter der Räte – und die bevorstehende Fusion mit Gettnau. Alexander von Däniken

Beenden nächstes Jahr ihre politische Karriere: Der Willisauer Stadtammann Wendelin Hodel und die Willisauer Stadtpräsidentin Erna Bieri, hier vor dem Stadthaus. (Bild: Boris Bürgisser, 21. Mai 2019)



Das Traktandum «Verschiedenes» hat es an einer Gemeindeversammlung manchmal in sich. So auch am Montagabend in Willisau. Stadtpräsidentin Erna Bieri-Hunkeler (FDP) gab bekannt, dass sie und Stadtammann Wendelin Hodel (CVP) nächstes Jahr nicht mehr zur Wiederwahl antreten werden. Am Tag danach bestätigt Bieri auf Anfrage unserer Zeitung die Meldung. Und begründet den doppelten Rückzug.

Gedanken zu diesem Schritt habe sie sich schon zu Beginn der jetzigen Legislatur gemacht, sagt die 61-Jährige:

«Vier Stadträte sind zwischen 60 und 65 Jahre alt. Nach einer Wiederwahl nächstes Jahr wird bei manchen das Pensionsalter überschritten.»

Die Fusionsverhandlungen mit Gettnau hätten die Gedanken um eine Verjüngung der Exekutive beschleunigt. «Das vereinfacht den Erneuerungsprozess auch im Hinblick auf die mögliche Fusion.»

2008 in Stadtrat gewählt, seit 2011 Präsidentin

Im jetzigen Willisauer Stadtrat wurde laut Bieri darum diskutiert, wer sich vom Amt verabschieden wolle. Dabei hätten auch persönliche Gründe eine Rolle gespielt. Erna Bieri will künftig mehr Zeit für die Familie haben. Sie wurde 2008 in den Stadtrat gewählt, seit 2011 ist sie Stadtpräsidentin.

Stadtammann Wendelin Hodel ist seit 20 Jahren im Amt. Wenn er nicht mehr antritt, könnten auch Überlegungen zum Führungsmodell in Gang gesetzt werden. Hodel wirkt seit der Gemeindereform 2006 als Delegierter und damit Bindeglied zwischen Stadtrat und Geschäftsleitung. Diese wird operativ von Stadtschreiber Peter Kneubühler geführt. Zwar ist noch nicht klar, wie die mit Gettnau fusionierte Stadt konkret geführt wird. Aber vorgesehen ist, dass Kneubühler die Umsetzung der Fusion in die Hand nimmt, ehe er im Herbst 2021 in Pension geht. «Peter Kneubühler ist ein Generalist, wie es ihn heute kaum mehr gibt. Darum sind wir sehr froh, dass er mit einem Team von bisherigen Stadträten sein Know-how in der Übergangszeit zur Verfügung stellt», so die Stadtpräsidentin.

Ende Mai endet vorerst die Arbeit der paritätisch zusammengesetzten Arbeitsgruppen. Ihre Erkenntnisse und Empfehlungen werden von der Projektleitung zu einem Schlussbericht zusammengetragen und bis Ende Juni von der vereinigten Exekutive beraten. Heute noch offene Fragen sollten bis im Herbst geklärt werden: über die Höhe des Kantonsbeitrags zum Beispiel, oder ob für die ersten Wahlen der fusionierten Gemeinde eine Sitzgarantie gelten soll. Die Abstimmung über die Fusion wird voraussichtlich im Frühling 2020 stattfinden. Bei einem Ja der Bevölkerung würde die Fusion auf den 1. Januar 2021 erfolgen.

Vorerst würde gemäss vereinigter Exekutive das jetzige Führungsmodell Willisaus gelten. Von einem Wechsel zu einem anderen Führungsmodell habe die externe Beratungsfirma BDO aufgrund des sportlichen Zeitplans abgeraten. Mehr Zeit wollen Bieri und Hodel nun den Parteien geben, um die Nachfolger zu finden. Bieri abschliessend:

«Ich habe lieber einen Abgang, der etwas wehtut.»

Parteien wollen bis Ende Sommerferien Klarheit

Erna Bieri und ihre Stadtratskollegen nehmen nun also die Parteien in die Pflicht. Diese sind froh um die frühzeitige Kommunikation der beiden Vakanzen im nächsten Jahr. CVP-Ortsparteipräsident Ludwig Peyer: «Das ist im Hinblick auf das ähnliche Alterssegment im Rat und die bevorstehende Fusion mit Gettnau Gold wert.»



Nun gelte es, nicht zuletzt aufgrund der möglichen Fusion mit Gettnau, allfällige offene Fragen zum Führungsmodell und zu den Pensen möglichst rasch zu klären, so Peyer. Erst dann könnten allfällige Kandidaten aktiv angefragt werden. Für die CVP als stärkste Partei sei aber klar, dass man auch im «neuen» Stadtrat zwei Sitze haben wolle.



FDP-Ortsparteipräsident Toni Steiger bestätigt den Zeitplan: «Bis Ende der Sommerferien wollen wir eine saubere Auslegeordnung haben. Darum ist es noch zu früh, um das Kandidatenkarussell in Schwung zu bringen.»