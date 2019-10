Drei Autos kollidieren in Dierikon – eine Person verletzt Am Mittwochabend hat sich auf der Kantonsstrasse in Dierikon ein Verkehrsunfall ereignet. Beteiligt waren drei Personenwagen, ein Auto überschlug sich.

(fmü) Zum Unfall kam es am Mittwochabend in Dierikon kurz nach 19 Uhr. Eine Autofahrerin war von der Industriestrasse her in Richtung Zentralstrasse unterwegs, als sie mit einem von Ebikon her kommenden Personenwagen kollidierte. Ein Auto kam dabei auf dem Dach liegend zum Stillstand, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung am Donnerstag.

Ein Auto kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. (Bild: Luzerner Polizei)

Das zweite beteiligte Auto drehte sich um 180 Grad und prallte mit dem Heck voran gegen ein drittes Fahrzeug, welches sich auf der Zentralstrasse befand. Eine Autofahrerin verletzte sich beim Unfall und wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.

Auch diese beiden Autos waren in den Unfall verwickelt. (Bild: Luzerner Polizei)

Die Unfallstelle wurde durch Feuerwehrangehörige abgesichert, die sich in der Nähe an einer Offiziersübung befanden, heisst es weiter. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.