Drei Autos und ein Lastwagen in Rain kollidiert — zwei Personen verletzt Am Dienstag hat sich in Rain ein Verkehrsunfall mit vier involvierten Fahrzeugen ereignet. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Die Rainstrasse war vorübergehend gesperrt.

Dieses Auto ist nach dem Unfall nicht mehr fahrbar. (Bild: Luzerner Polizei)

Zum Unfall ist es gegen 7 Uhr am Dienstagmorgen in Rain gekommen. Ein Autofahrer war auf der Chlewaldstrasse von Rothenburg in Richtung Hitzkirch unterwegs. Als er in die Rainstrasse einfahren wollte, prallte er seitlich-frontal mit einem Wagen zusammen, der auf der Rainstrasse in Richtung Eschenbach fuhr. Dieser Wagen wurde durch den Zusammenstoss nach links gedrängt und kollidierte daraufhin mit der Front eines Lastwagens, der von Eschenbach in Richtung Rain unterwegs war.

Auch dieses Auto wurde arg in Mitleidenschaft gezogen. (Bild: Luzerner Polizei)

Das Auto wurde noch weiter nach links geschleudert und stiess dort mit einem weiteren Wagen zusammen, der sich an der Einmündung der Urswilstrasse in die Rainstrasse befand.

Zwei Personen verletzt

Beim Unfall wurden ein Autofahrer und der Lastwagenfahrer verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide ins Spital. Alle Fahrzeuge mussten abtransportiert werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 70'000 Franken, wie die Luzerner Polizei mitteilte.

Auch der Lastwagen wurde beim Unfall beschädigt, dessen Fahrer verletzt. (Bild: Luzerner Polizei)

(Bild: Luzerner Polizei)

Die Rainstrasse blieb während rund dreieinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehren Rain und Oberseetal umgeleitet. (pd/spe)