Drei Bürgerliche gewählt – Grüne-Kandidatin Bärtsch holt mehr Stimmen als Finanzdirektor Schwerzmann

Guido Graf, Reto Wyss (beide CVP) und Fabian Peter (FDP, neu) wurden in die Luzerner Regierung gewählt. Sicherheitsdirektor Paul Winiker (SVP) und Finanzdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos) müssen am 19. Mai in den zweiten Wahlgang. Die Grüne Korintha Bärtsch hat mehr Stimmen erhalten, als Schwerzmann.