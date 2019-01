Drei Luzerner wandern aus Schweden, Mexiko, Südafrika: Dies sind die Destinationen von drei Schweizer Familien, die sich fürs Auswandern entschieden haben. Darunter auch die Buobs aus Wauwil. Arno Renggli

Sylvia und Markus Buob aus Wauwil, inzwischen zu dritt, bauen sich in Schweden eine neue Existenz auf. Bild: SRF Abschiedsfest im Kreis der Familie – Buobs sagen Adieu. Bild: SRF Das Kind von Markus und Sylvia kommt in Schweden zur Welt. Bild: SRF Sylvia Buob aus Wauwil zieht mit ihrem Mann nach Schweden. Bild: SRF Markus Buob ist Schreiner. Bild: SRF Auch sie wandern aus: Familie Tokay aus Steckborn im Thurgau in Südafrika. Bild: SRF Stefano Lotti (30) und Stefano Navarretta (31) haben ihr Haus in Liestal verkauft und wollen nach Mexiko. Bild: SRF 7 Bilder Drei Luzerner wandern aus

Bereits in der 10. Staffel gehen Schweizerinnen und Schweizer «Auf und davon». Unter ihnen Sylvia (37) und Markus Buob (40) aus Wauwil. Schon jahrelang haben sie vom Auswandern geträumt und die Welt bereist – immer auch auf der Suche nach einem Platz zum Wurzelnschlagen. In Südschweden werden sie fündig. Sie wollen einen Hof am See übernehmen und dort Ferienhäuser vermieten. Ausgerechnet als sie das Datum für die Auswanderung festlegen, erfährt Sylvia von ihrer Schwangerschaft. Kein Grund, die Pläne zu ändern. «Im Gegenteil, jetzt freuen wir uns erst recht», erklärt Markus. Sylvia ist am Ende des sechsten Monats, als sie sich für die Abreise Richtung Schweden bereit machen. Stefano Lotti und Stefano Navarretta (30 und 31) haben mit einer Personalagentur gutes Geld verdient. Jetzt wollen die Baselbieter nach Mexiko. Der Onkel Navarettas will diesen als Geschäftsführer für seine Firma. Doch die zwei planen auch eigenes Business. Und Familie Tokay aus Steckborn TG will zwei Autostunden von Kapstadt entfernt eine Gästefarm kaufen. Voll Zuversicht räumen sie mit ihren Kindern (11 und 7) das Einfamilienhaus am Bodensee.