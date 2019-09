Drei neue Bushaltestellen für das schlecht erschlossene Reussbühl Das Quartier Staffeln/Obermättli ist dicht bebaut und bisher aber schlecht an den öffentlichen Verkehr angeschlossen. Dies soll sich nun ändern: Verkehrsverbund und Stadt Luzern kommen dem Wunsch der Quartierbevölkerung nach und lancieren drei neue Bushaltestellen.

(lil) Im Staffeln/Obermättli-Quartier sind die Distanzen zu den nächsten Bushaltestellen lang und umständlich. Dem soll nun Abhilfe geschafft werden: Die Stadt schreibt am Freitag in einer Mitteilung, dass sie zusammen mit dem Verkehrsverbund Luzern (VVL) dem Wunsch der Quartierbevölkerung nach einem besseren Anschluss ans ÖV-Netz nun nachkomme – vorerst im Rahmen eines zweijährigen Versuchs. Diese Förderung des öffentlichen Verkehrs entspreche auch der Mobilitätsstrategie des Stadtrates.

Was ist neu?

Die bestehenden Linien 42 und 43, welche heute beim Emmen Center enden, werden via Seetalplatz bis zur neuen Endhaltestelle Waldstrasse verlängert. Das Quartier Staffeln/Obermättli wird so im 15-Minuten-Takt Richtung Frohburg und Seetalplatz erschlossen. Dort bestehen Bus-Anschlüsse Richtung Luzerner Innenstadt, an das lokale Emmer Busnetz sowie an die Bahn Richtung Luzern, Zug, Sursee und Olten.

Ab Fahrplanwechsel im Dezember 2019 wird der Bus während des zweijährigen Versuchs durch das Quartier fahren und drei neue Haltestellen bedienen.