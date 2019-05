Drei Performance-Wochenenden im Akku in Emmenbrücke

Die Kunstplattform Akku in Emmenbrücke startet am Samstag in drei Wochenenden, die ganz der Performance gewidmet sind. «Eile mit Weile» heisst das Programm mit rund 30 Künstlern. Serviert werden etwa Wurst und Bier, Spoken Words und Führungen im leeren Raum.