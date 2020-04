«Druck auf Gesundheitssystem ist hoch»: Luzerner Kantonsspital schreibt einen Verlust von über 5 Millionen Franken Das Luzerner Kantonsspital macht trotz höherem Umsatz für das Jahr 2019 einen Verlust von 5,3 Millionen Franken. Grund dafür sind vor allem die schwierigen Verhältnisse im Gesundheitssystem. Auch die Coronapandemie beschäftigt die Spitalverantwortlichen.

Luzerner Kantonsspital schreibt für das Geschäftsjahr 2019 trotz Umsatzsteigerung rote Zahlen. Bild: Patrick Hürlimann, Luzern,

18. November 2019

(stp) Das Luzerner Kantonsspital (Luks) hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem Verlust von 5,3 Millionen Franken abgeschlossen. Dies geht aus einer Mitteilung des Spitals am Mittwochvormittag hervor.

Dass das Luks trotz einer Umsatzsteigerung von 939,7 Millionen auf 947,8 Millionen Franken keinen Gewinn macht, begründet das Spital damit, dass «der Druck auf das Gesundheitssystem auch im Jahr 2019 hoch war». Das Bevölkerungswachstum, die demografische Entwicklung sowie der medizinische Fortschritt würden ein Leistungswachstum nötig machen und hohe Mehrkosten verursachen. So wurden im vergangenen Jahr rund 900 mehr stationäre Patientinnen und Patienten betreut – nämlich 43'510 – wobei die Tarife nach wie vor nicht kostendeckend seien, schreiben die Luks-Verantwortlichen.

Lukis: Spital zeigt sich zufrieden

Mit der Einführung des neuen Klinikinformationssystems Lukis im vergangenen September will das Kantonsspital mit «technologischen, diagnostischen und therapeutischen Innovationen» Schritt halten. Spitaldirektor Benno Fuchs sagt: «Die Einführung von Lukis ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg in unsere Zukunft. Wir sind uns bewusst, dass dies nur möglich war, weil unsere Mitarbeitenden das Projekt engagiert und geduldig mitgetragen haben.»

Dank Lukis würden nun alle Patientendaten in Echtzeit und vollständig in einem System zusammenlaufen. Damit trage das Klinikinformationssystem dazu bei, die Behandlungsqualität und die Patientensicherheit zu erhöhen, heisst es in der Meldung. Ende Juni dieses Jahres wird das Einführungsprojekt von Lukis offiziell abgeschlossen, danach beginnen der langfristige Betrieb und die laufende Optimierung und Weiterentwicklung des Systems. Fuchs zieht eine positive Bilanz: «Wir müssen zwar noch einige wesentliche Schritte zum Ziel tun, sind aber sehr zufrieden.»

Weg frei für gemeinsamen Spitalverbund

Ein weiterer Meilenstein war gemäss Mitteilung die Zustimmung des Luzerner Kantonsrats zur Umwandlung des Spitals von einer öffentlich-rechtlichen Anstalt in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft. Der Beschluss ebnete den Weg für einen gemeinsamen Spitalverbund des Luks und des Kantonsspitals Nidwalden (KSNW). Dr. Ulrich Fricker, Präsident des Spitalrats des LUKS und des KSNW, sagt dazu:

«Die Politik hat erkannt, dass die Gesundheitsversorgung angesichts der unzähligen Herausforderungen neu und integral angedacht werden muss.»

Diese kantonsübergreifende «Heirat» schaffe die Voraussetzungen, das Angebot der beiden Spitäler zu konsolidieren und zu koordinieren. Sie stelle auch sicher, dass die Bevölkerung nach wie vor wohnortsnah, qualitativ hochstehend und wirtschaftlich versorgt werden könne, schreibt das Luks. Die Arbeiten für die Überführung der beiden Spitäler in die neue Rechtsform sind angelaufen und werden in den nächsten Monaten konkretisiert.

Covid-19 beunruhigt

Schliesslich wirkt sich auch die Coronapandemie negativ auf das Kantonsspital aus. So schreibt das Luks, dass die Covid-19-Pandemie «erhebliche finanzielle Folgen» hätte. Durch den Notfallbetrieb musste die Spitalleitung beispielsweise sowohl die ambulanten als auch die stationären Behandlungen massiv reduzieren. Zudem kann die Rückkehr in den Regelbetrieb nur langsam erfolgen, da auf eine noch unbestimmte Zeit Vorhalteleistungen auf den Covid-Stationen erbracht werden müssen.

Fricker betont deshalb: «Dieser Umstand wird für das Luks voraussichtlich zusätzlich grosse Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2020 und allenfalls die Folgejahre haben.» Etwas Entwarnung gibt Beno Fuchs. Er stellt klar:

«Das Luks ist gut finanziert. Wir stehen im Vergleich mit anderen Schweizer Spitälern sehr gut da.»