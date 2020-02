Video Düsentöff und qualmende Reifen für Zunftmeister «Velo-Willi» in Doppleschwand In Doppleschwand sorgten über 1000 Mitwirkende für einen actionreichen Fasnachtsumzug. Für den Zunftmeister gab es eine gelungene Überraschungsnummer.

Die grosse «Gige» der heimischen Gigezunft, politische Nummern, farbige Sujets und elf Guuggenmusigen zogen am Güdisdienstag durch das windige Doppleschwand. Der Fasnachtsumzug hatte alles, was ein Fasnachtsumzug eben so braucht: Engagierte Leute von Klein bis Gross, viel Action, die obligate Konfettikanone, eine Panne, sowie Kafi, Wurst und andere Leckereien für die Zuschauer.

Der Umzug in Kürze

Anzahl Nummern: 35

Anzahl Zuschauer: 1500

Stimmung: stürmisch

Dauer: 90 Minuten

Highlight: Überraschungsnummer Gigezunft

Über 1000 Mitwirkende boten 35 tolle Nummern und kamen sogar knapp dem Regen davon. Als die Guuggenmusig Doppleschwand als letztes durch das Dorf zog, zeigten sich erste Regentropfen auf den Instrumenten. So prognostizierte es auch der langjährige Speaker Sepp Studer, der das Treiben mit 66 Jahren zum letzten Mal kommentierte.

12 Bilder 12 Bilder Das Zufntmeisterpaar Willi und Vreni Emmenegger mit dem Weibelpaar in der Kutsche. Bilder: Janick Wetterwald

Mittendrin war natürlich auch das Zunftmeister-Paar Willi und Vreni Emmenegger. Nach ihrer Fahrt mit der Kutsche fanden sich die beiden sofort am Strassenrand ein. Etwas, das auch nicht überall funktioniert – in Doppleschwand jedoch ist die Umzugsstrecke nur rund 300 Meter lang und die Wege dementsprechend kurz. Trotzdem säumten rund 1500 Zuschauer die Strassen.

Reifengummi zu Ehren des «Velo-Willi»

So erlebte Zunftmeister Willi die Überraschungsnummer seiner Gigezunft hautnah. Willi hat in Doppleschwand ein Geschäft für Zweiräder – er ist darum auch unter dem Namen «Velo-Willi» bekannt. Unter diesem Motto präsentierte die Zunft eine schnelle, rauchende und passende Überraschungsnummer. Hier im Video:

Zweiräder aller Art düsten über die Strasse und liessen die Reifen so richtig qualmen. Begleitet von einem Wagen mit Düsen-Töff und dem Schriftzug UKW – was für «unser kleiner Willi» steht.