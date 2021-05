Durchgangsbahnhof Luzerner Mobilitätskonferenz übt harsche Kritik an der Testplanung der Stadt Aus Sicht der Luzerner Mobilitätskonferenz war die Vernehmlassung zur Testplanung des Durchgangsbahnhofs «weder ausgewogen noch neutral in der Optik». Aussagkräftige Rückschlüsse seien nicht möglich, da der motorisierte Individualverkehr mit keinem Wort erwähnt werde.

LMK-Präsident Peter Schilliger. Bild: PD

(zim) Die von der Stadt Luzern erarbeitete Testplanung zum Durchgangsbahnhof kam aus Sicht der Luzerner Mobilitätskonferenz (LMK) zur Unzeit. Es sollten zuerst übergeordnete Fragen geklärt werden, heisst es in einer Medienmitteilung der LMK vom Montag. Die Möglichkeit einer öffentlichen Mitwirkung begrüsst die LMK im Grundsatz. Es seien auch gute und wichtige Fragen gestellt worden. Allerdings äussert sich LMK-Präsident Peter Schilliger auch Kritik:

«Die sieben Fragen der Mitwirkung sind aus unserer Optik im Ansatz nicht ausgewogen und neutral gehalten.»

So sei beispielsweise gefragt worden, ob man grundsätzlich hinter dem Projekt steht, ob man zwei zusätzliche Bus-Mini-Hubs begrüsst oder ob das Tribschen- mit dem Hirschmattquartier zu verbinden sei. Wie aber die konkrete Anbindung an den motorisierten Individualverkehr (MIV) erfolgen soll oder wo Parkraum verfügbar sein wird, war laut LMK in der Vernehmlassung kein Thema. Da der MIV nicht miteinbezogen worden sei, würden gemäs Schilliger die Rückmeldungen der Vernehmlassung nur beschränkt aussagekräftige Rückschlüsse zulassen, um die nächsten Teilschritte zielgerichtet und seriös anzugehen.

Alle Verkehrsmittel in Planung einbeziehen

Die LMK fordert, dass der Durchgangsbahnhof jederzeit mit allen Verkehrsmitteln sicher und zuverlässig erreicht werden kann. Das gelte insbesondere für den MIV. Da jedoch auf der Ost- und Westseite des Bahnhofs zwei neue Bahnhofplätze entstehen sollen, würde der MIV über die Zentralstrasse und im Bereich KKL/Universität jedoch massiv eingeschränkt. Die Zufahrtsachsen zum Durchgangsbahnhof sind aus Sicht der LMK so zu gestalten, dass aus allen vier Himmelsrichtungen ein direktes An- und Wegfahren und ein zeitlich unbegrenztes Abstellen von Fahrzeugen uneingeschränkt möglich ist. Für Schilliger ist klar:

«Umwegfahrten sind aus ökologischen Gründen zwingend zu vermeiden.»

Die LMK mache sich zudem stark für die Kompensation der rund 380 wegfallenden Parkplätze des Bahnhofparkings.

Kritik übt die LMK auch an den geplanten drei Bahnhofplätzen im Osten, Norden und Westen mit drei neuen Bus-Hubs. Damit entstünden längere Umsteigezeiten und die Orientierung werde erschwert. Anstelle von drei Bushaltekanten ist aus Sicht der LMK auf einen zentralen Bus-Hub zu setzen.

Zuerst Bedürfnisse der Region abklären

Des Weiteren hält die LMK fest, dass zuerst die Bedürfnisse der Region definiert und geklärt werden sollten, bevor in der Standortgemeinde Studien gemacht werden. Deshalb begrüsse die LMK, dass der Kanton Luzern den Lead übernehmen wolle. Die Stadt Luzern könne sich mit ihren Bedürfnissen einbringen, könne aber bei diesem interkantonalen Projekt auf keinen Fall den Lead übernehmen.