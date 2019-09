Live Dynamo Sempachersee im Ticker: Per Floss über den See ++ Einblicke in den Paraplegiker-Alltag ++ Unterwegs im Rollstuhlparcours Heute startet das grösste Volksfest rund um den Sempachersee. Bis zu 40'000 Besucher werden bis am Sonntag Abend erwartet. Wir halten Sie im Ticker zum Dynamo Sempachersee auf dem Laufenden und geben Ihnen Tipps, was es alles zu erleben gibt. Fabienne Mühlemann und Zéline Odermatt Letzte Aufbauarbeiten am Dynamo Sempachersee. Im Vordergrund: Silvano Maurer baut eine Kügelibahn. (Bild: Corinne Glanzmann, Sempach, 4. September 2019) Die beiden OK-Mitglieder Barbara Friedli und Benedikt Felder beschriften die Liegestühle in Sempach. (Bild: Corinne Glanzmann, Sempach, 4. September 2019) Letzte Arbeiten vor der Eröffnung: Marcel Gabriel (links) und Silvano Maurer gehören zum Team von Gabriel Blumen & Garten. (Bild: Corinne Glanzmann, Sempach, 4. September 2019) Das Team von Häller Bau AG am Aufstellen. (Bild: Corinne Glanzmann, Sempach, 4. September 2019) Trockenes Wetter erleichterten die letzten Aufbauarbeiten am Mittwoch. (Bild: Corinne Glanzmann, Sempach, 4. September 2019) Sophia Leopold und Monika Waldis (vorne) von Atmoshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Sempach, 4. September 2019) 6 Bilder Letzte Aufbauarbeiten am Dynamo Sempachersee Das Programm: Öffnungszeiten: Donnerstag 14-22 Uhr, Freitag/Samstag 10-22 Uhr, Sonntag 10-18 Uhr

Die Highlights am Donnerstag: Eröffnung des Paraforums (Nottwil), Eröffnungsanlass mit Heissluftballons Sportarena SPZ (17 Uhr, Nottwil), Eröffnungsanlass Festhalle Seepark (17 Uhr, Sempach) Verfolgen Sie den Anlass im Ticker: 17:29 Uhr Unterdessen auf dem See: Dominik und Yvonne Roos helfen heute, die Besucher mit dem Floss über das Wasser zu fahren. Hier posieren sie auf dem Floss: (Bild: Fabienne Mühlemann) 17:17 Uhr Die Ausstellung im Paraplegikerzentrum ist immer noch in vollem Gange. Das Paraforum zeigt den Alltag von querschnittgelähmten Personen — realitätsnah und interaktiv. Die Besucher können sich in der fiktiven WG bewegen und sich auch selbst in einen Rollstuhl setzen. (Bild: Boris Bürgisser)

Auf diesen Bildschirmen können die körperlichen Beeinträchtigung digital erfahren werden. (Bild: Boris Bürgisser)

17:08 Uhr Was ist eigentlich das Paraforum?

Im neuen Besucherzentrum zeigt die Schweizer Paraplegiker-Stiftung (SPS) in Nottwil, mit welchen Hindernissen Querschnittgelähmte täglich zu kämpfen haben. Der neue und 8,7 Millionen Franken teure Bau ist heute eröffnet worden. Die Stiftung hat das Paraforum nach eigenen Angaben vollumfänglich durch zweckgebundene Spenden finanziert. Kernstück des Besucherzentrums ist eine Ausstellung auf 400 Quadratmetern Fläche. Diese zeigt eine fiktive Wohngemeinschaft von zwei Bewohnerinnen und zwei Bewohnern im Alter von 17 bis 68 Jahren. Damit erhielten die Besucherinnen und Besucher Einblick in den Alltag von Querschnittgelähmten. Thematisiert wird, wie Querschnittgelähmte etwa ihrem Beruf nachgehen, ein Hobby pflegen oder eine Partnerschaft leben. Vielen Leuten sei nicht bewusst, dass es nebst der fehlenden Mobilität noch viele weitere Hindernisse im Alltag von querschnittgelähmten Menschen gebe.

Und hier zeigt ein Bub sein Können:

15:54 Uhr

40'000 Besucher werden von den Veranstaltern bis und mit Sonntag erwartet. Das OK spricht vom grössten Anlass dieser Art in der Region. Projektleiter Jonas Maag erzählte gegenüber unserer Zeitung: «Wir wollen uns gemeinsam als Region präsentieren und diese so fördern. Ein solches Projekt, das alle Gebiete um den See umfasst, hat es bis dato noch nicht gegeben.»

An zwölf Standorten rund um den Sempachersee können Besucher Ausstellungen, Stände und auch Parcours entdecken. Das Motto der Ausstellung lautet demnach auch: «Bewegen, entdecken, geniessen». Alle Informationen rund um das Dynamo finden Sie auch auf der offiziellen Webseite.

15:46 Uhr

Vor dem Paraforum wird dem Publikum der Beruf des Rettungssanitäters vorgestellt. «Es geht um einen Velounfall», erklärt Corina Brenner von der Organisation Sirmed, die durch die Übung führt. Folgende Situation wird gezeigt: Ein Bub liegt am Boden, in einem blutigen T-Shirt, ein anderer Bub ruft die Nr 144 an. «Wir zeigen euch nun wie der Beruf des Rettungssanitäter aussieht», erzählt Brenner.

Es kämen immer zwei Sanitäter, heute sind es zwei Sanitäterinnen. «Der Beruf war früher sicher körperlich anstrengender», so Brenner. Heute gäbe es viele Hilfsmittel, sodass auch Frauen den Beruf ohne Probleme ausüben können. Zum Beispiel wird die Bahre nach unten gefahren, der Patient muss nicht allzu hoch gehoben werden.

Die Sanitäterinnen kommen in der Ambulanz zum Unfallort. Brenner: «Sie müssen entscheiden, ob der Patient in einem kritischen Zustand ist. Sie untersuchen den Patienten nach einem vorgegebenen Schema. Dies läuft immer genau gleich ab, um Fehler zu vermeiden». Währenddessen schaut der Bub, der den «Unfall» gesehen hat, gespannt, was die Sanitäterinnen als nächstes machen. Er darf mithelfen, eine Halskrause anzulegen. Auch die Kinder auf der Tribüne schauen aufmerksam zu. Vielleicht hat es heute ein paar zukünftige Sanitäter im Publikum?

Schauen Sie einen Teil der Rettung im Video:

15:44 Uhr

Lust auf eine Fahrt mit dem Dampfer? Auf dem Sempachersee fahren dieses Wochenende acht kleine Dampfboote. Das Dampfboot Penelope (im Bild unten) ist normalerweise auf dem Zürichsee unterwegs, ihre Besitzer sind mit Penelope extra an den Sempachersee angereist. Heute finden von 16.00 bis 17.30 Uhr Rundfahrten und um 18 Uhr eine Paradefahrt in Sempach statt. Den detaillierten Fahrplan finden Sie hier: https://www.dynamosempachersee.ch/mobilitaet/

15:40 Uhr

Die Wochenplanung von querschnittgelähmten Personen in der Übersicht: Weil sie sich beispielsweise bei den SBB anmelden müssen, erfordert dies akribisches Voraussehen.

(Bild: Fabienne Mühlemann)

In der Gestaltung der Arbeitsplätze müssen verschiedene Aspekte miteinbezogen werden.

Das Pult der Person, die gerne malt, braucht eine Einbuchtung. (Bild: Fabienne Mühlemann)

Ganz links auf dem Bild ist eine spezielle Maus für Tetraplegiker und rechts oben ein Stift, um die Tastatur zu bedienen. (Bild: Fabienne Mühlemann)

Selbsttest wie man sich im Rollstuhl fühlt. (Bild: Fabienne Mühlemann)

15:15 Uhr

Der erste Höhepunkt des Dynamo Sempachersee ist die Eröffnung des Paraforums in Nottwil: Hier zeigt die Schweizer Paraplegiker-Stiftung (SPS) in einer neuen Ausstellung, mit welchen Hindernissen Querschnittgelähmte täglich zu kämpfen haben.

Der Eingang zum Besucherzentrum. (Bild: Fabienne Mühlemann)

15:00 Uhr

Willkommen zum Volksfest Dynamo Sempachersee: Wir sind heute für Sie in Nottwil unterwegs und halten Sie über die dortigen Attraktionen auf dem Laufenden. Weiter geben wir Ihnen in diesem Ticker Tipps, was Sie an diesem Anlass rund um den Sempachersee bis am Sonntag alles erleben können.