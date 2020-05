E-Autos können in Kriens mit Trolleybusstrom geladen werden

Die Oberleitungen der Trolleybusse sollen auch zum Tanken von Elektroautos genutzt werden. In Kriens ist am Dienstag eine Schnellladestation, die ins Leitungsnetz der VBL integriert ist, als Demonstrationsprojekt in Betrieb genommen worden.