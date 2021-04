Ebikon Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs Die Luzerner Polizei kontrollierte am Mittwochmorgen auf der Autobahn A14 einen Autofahrer, welcher durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Er war alkoholisiert und stand unter Drogen.

(stg) Kurz vor 10.45 Uhr erhielt die Luzerner Polizei am Mittwoch eine Meldung, dass ein Autofahrer in unsicherer Fahrweise auf der Autobahn A14 von Gisikon Richtung Luzern unterwegs sei. Das Auto konnte schliesslich bei der Ausfahrt Emmen Süd durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Eine Atemalkoholprobe habe einen Wert von 0,3 Promille ergeben. Zudem fiel ein Drogenschnelltest positiv aus. Der 41-jährige Mann musste sich einer Blut- und Urinentnahme unterziehen. Er wird an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt.