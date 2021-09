Ebikon Das Zentrum Höchweid stellt seine Covid-Teststation ein Von Ostern bis Ende August führte das Seniorenheim Höchweid in Ebikon Covid-Tests durch. Jetzt ist Schluss.

Wer in der Gemeinde Ebikon wohnt und einen Covid-Test braucht, muss seit dem 26. August in die Stadt Luzern. Das Zentrum Höchweid, welches bis anhin noch Covid-Tests durchgeführt hatte, stellte seine Corona-Teststation ein.

Im Seniorenzentrum Höchweid wird nicht mehr getestet. Bild: Pius Amrein (4. August 2021)

Im Frühling dieses Jahres erkannte das Zentrum Höchweid die steigende Nachfrage an Testzentren in der Umgebung und erklärte sich bereit, ein weiteres Testangebot zu schaffen. «Wir hatten die personellen Ressourcen und das fachliche Know-how dafür», erklärt Zentrumsleiterin Marianne Wimmer. Gesagt, getan. Innert zwei Tagen hatte das Heim ein Testzentrum eingerichtet und das Personal geschult. Über 5000 Tests wurden in der Zeit von Ostern bis Ende August durchgeführt. Doch damit ist jetzt Schluss. Marianne Wimmer sagt:

«Für uns war immer klar, dass wir die Tests nur bis maximal Ende der Sommerferien durchführen werden.»

Ursprünglich war die Schliessung bereits Ende Juli geplant, doch der Betrieb wurde dann noch um einen Monat verlängert. Wimmer betont, dass die Schliessung nicht mit mangelnder Auslastung zu tun habe. Die kantonale Dienststelle Gesundheit und Sport bestätigt, dass die Nachfrage nach Coronatests im ganzen Kanton nach wie vor hoch ist.

Wie die Zukunft der Testzentren aussehen wird, sei noch nicht abzuschätzen, so David Dürr:

«Das Testen bleibt für Personen wichtig, die sich nicht impfen lassen können oder wollen, und bildet allgemein weiterhin einen Pfeiler in der Pandemiebekämpfung.»

In welchem Umfang die Testzentren weiterhin benötigt werden, hänge unter anderem auch davon ab, ob der Bund die Zertifikatspflicht ausweitet oder nicht.

Was Ebikon betrifft, so sei das Testzentrum im Höchweid für das ganze Heimpersonal eine lehrreiche Erfahrung gewesen, sagt Marianne Wimmer. «Wir mussten nebst Pflegepersonal uns auch mit der entsprechenden Administration vertraut machen – einen zusätzlichen Effort erforderten die elektronischen Zertifikate.»