Ebikon Die meisten Parteien sind gegen die Überdachung der Kantonsstrasse – das Projekt ist aber noch nicht gestorben In der politischen Vernehmlassung überwiegen die kritischen Stimmen. Nun soll sich auch noch die Bevölkerung äussern können.

Die Kantonsstrasse im Ebikoner Zentrum. Bild: Patrick Hürlimann (26. Juli 2021)

Die Idee, die Kantonsstrasse im Ebikoner Zentrum leicht zu verschieben und auf einer Länge von 270 Metern zu überdachen, polarisiert. Das Projekt sei zwar aus technischer Sicht grundsätzlich realisierbar, wie eine Machbarkeitsstudie zeigt. Doch aufgrund der Auswirkungen auf die denkmalpflegerisch wertvollen Bauten des Kirchenbezirks ist fraglich, ob die Überdachung überhaupt bewilligungsfähig ist. Nichtsdestotrotz geniesst das Projekt in der Bevölkerung Sympathien.

So könnte das Ebikoner Zentrum mit überdachter Kantonsstrasse aussehen. Visualisierung: Planteam S AG

Um den politischen Puls zu fühlen, hat der Ebikoner Gemeinderat Ende 2020 eine Vernehmlassung durchgeführt. Der Bericht zeigt nun, dass die Mehrheit der Parteien das Projekt ablehnt. FDP, SVP, SP, Grüne und GLP sprechen sich dafür aus, dieses nicht mehr weiterzuverfolgen. Als Argumente führen sie unter anderem an, dass die Aufwertung nur in einem begrenzten Abschnitt erfolge, die Besitzverhältnisse der neu entstehenden Fläche unklar seien, der Eingriff in das Ortsbild, besonders im Bereich der Tunnelportale, gross sei und der öffentliche Verkehr eingeschränkt würde, da es im Tunnel keine Haltestelle gäbe. Weiter wird bezweifelt, dass die Kostenschätzung von 25 Millionen Franken realistisch ist. Für die bereits finanziell angeschlagene Gemeinde werden hohe Kosten erwartet.

Grösste Partei will Projekt weiterverfolgen

Die grösste Ebikoner Partei, die CVP, spricht sich allerdings für eine Weiterverfolgung aus. Die Überdachung berge Chancen und Risiken. Da eine Aufwertung des Zentrums sehr wichtig sei, sollen mittels Wettbewerb vertiefte Lösungsmöglichkeiten gesucht werden, wobei die Überdachung eine dieser Möglichkeiten sein könne, schreibt die CVP in der Vernehmlassung.

Weiter befürworten die IG «Ebikon lebt» und die katholische Kirchgemeinde, deren Bauten vom Projekt betroffen wären, dass dieses weiter bearbeitet wird. Es biete Chancen wie eine erhöhte Aufenthaltsqualität im Zentrum, Gestaltungsmöglichkeiten durch neu entstehende Flächen, Entlastung von Verkehr und Lärm, eine Reduktion der Trennwirkung der Strasse und eine Verbesserung des Images der Gemeinde.

Gemeinderat: Noch ist es zu früh für eine Entscheidung

Was bedeuten diese Haltungen für die Chancen des Projekts? Für den Gemeinderat ist es noch zu früh, um einen Entscheid zu fällen. Stattdessen will er in einer partizipativen Zentrumsplanung noch die Bevölkerung miteinbeziehen. «Die Vernehmlassung zeigt: Die Projektidee wird kontrovers diskutiert. Sowohl die Befürworter wie auch Gegner der Idee präsentieren wichtige Argumente», sagt Hans Peter Bienz (parteilos), Gemeinderat Planung & Bau:

«Der Gemeinderat will beide Seiten der Argumentationsketten weiter anhören und sich unvoreingenommen und lösungsorientiert mit diesen auseinandersetzen.»

Derzeit würden Abklärungen laufen zur Ausschreibung des Mandats für die Moderation und Begleitung der partizipativen Zentrumsplanung. Im Anschluss sollen Personen für die Mitarbeit im Begleitgremium gesucht werden. Die öffentliche Mitwirkung ist im ersten Quartal 2022 geplant, so Bienz. Dabei sollen auch weitere Optionen diskutiert werden wie die bereits länger bestehende Idee, einen Teil der Kantonsstrasse in eine Flaniermeile umzuwandeln.

So könnte die Flaniermeile im Ebikoner Zentrum aussehen. Visualisierung: PD

Weiter steht ein Gestaltungsvorschlag zur Überdachung im Raum, den das Studio Unite zur Aufwertung der Kantonsstrasse aus eigener Initiative erarbeitet hat. Dieses sieht keinen Spurabbau auf der Strasse vor, dafür soll die Umgebung stark aufgewertet werden. ÖV und Privatverkehr würden separate Spuren erhalten. Zur Verkehrsberuhigung soll ein Pflasterbelag beitragen, welcher automatisch für eine Geschwindigkeitsreduktion sorge. Ampeln und Verkehrsschilder sollen reduziert oder gar ganz entfernt werden.

Auch weitere neue Ideen sind möglich

Es soll auch möglich sein, im Prozess weitere neue Gestaltungsideen zu entwickeln, so Bienz. «Ziel ist es, eine Zentrumsplanung voranzutreiben, welche den Bedürfnissen einer breiten Anspruchsgruppe möglichst optimal gerecht wird.» Wann der Entscheid für ein konkretes Projekt gefällt wird, ist derzeit noch offen. Die Aufwertungsmassnahmen sollen aber nach Möglichkeit schrittweise umgesetzt werden.