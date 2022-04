Ebikon Die Privat-Spitex Rotsee ist Konkurs Jetzt ist das Aus der Privat-Spitex Rotsee AG offiziell: Eine Richterin hat den Konkurs eröffnet. Die Gemeinde Ebikon verweigerte dem Unternehmen Anfang Jahr die Betriebsbewilligung.

Symbolbild: Sandra Ardizzone

Die Privat-Spitex Rotsee AG befindet sich in Liquidation. Eine Einzelrichterin des Bezirksgerichts Hochdorf hat am 22. April den Konkurs eröffnet, wie es in einer Mitteilung des Schweizerischen Handelsamtsblattes heisst. Das Unternehmen mit Sitz in Ebikon machte Anfang Jahr Schlagzeilen, weil die Standortgemeinde die Betriebsbewilligung für die Firma nicht verlängerte.

Laut Gemeinde Ebikon seien mehrere Auflagen «wiederholt nicht erfüllt worden». Geschäftsführer Theepan Suntharalingam bestreitet die Vorwürfe und hat den Entscheid vor Verwaltungsgericht angefochten. In diesem Verfahren gebe es nichts Neues, schreibt die Gemeinde auf Anfrage. Jedenfalls sei sie bislang «nicht darüber informiert worden, dass bereits ein Urteil vorliegt». Da das Ende des Unternehmens besiegelt ist, dürfte es auch keine Rolle mehr spielen. Anfang Jahr beschäftigte das Unternehmen 59 Mitarbeitende, davon 12 Lernende in der Pflege. Sie betreuten knapp 160 Klientinnen und Klienten.