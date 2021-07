Ebikon «EbiGarden» geht in die zweite Runde – Wiedereröffnung des Erlebnisgartens Auf dem Ebisquare der Mall of Switzerland wird ein rund 1'000 Quadratmeter grosser Ruheplatz geschaffen. Knapp zwei Monate lang wird dieser für alle öffentlich zugänglich sein.

Ein Blick auf die Mall aus dem Erlebnisgarten. Bild: Mall of Switzerland

Vom 3. Juli bis am 29. August kann man sich im «EbiGarden» entspannen. Neben Bäumen, Blumen, Kräutern, Pflanzen und Hochbeeten gibt es auch einen Springbrunnen, eine Sonnenterrasse, einen Workshopbereich, eine Eventbühne und verschiedene Erlebnisstationen, schreibt die Mall of Switzerland in einer Mitteilung.

Eine Erlebnisschaukel und ein Naturpfad ergänzen den Aufenthalt. Für die kleinen Besucher steht ein Naturspielplatz, ein Sandkasten und ein Brunnen zur Verfügung, so die Mall of Switzerland weiter.

Der Erlebnisgarten in der Mall of Switzerland. Bild: Mall of Switzerland

Abwechslungsreiche Aktivitäten

Neben dem Eröffnungsevent am 3. Juli finden für die kleinen Gäste am Mittwochnachmittag und Samstag das «EbiBasteln» statt. Erwachsene Sportbegeisterte können donnerstagabends und samstags am sportlichen Angebot teilnehmen oder am Freitagabend verschiedene Kurse wie beispielsweise BBQ oder Makramee besuchen. Für diese Workshops und Kurse können Sie sich hier anmelden.

Ebenfalls sind verschiedene Verpflegungsmöglichkeiten durch Restaurants oder Take-Aways vor Ort vorhanden. (rad)