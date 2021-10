Ebikon Gymnasium St. Klemens bietet neu ein Untergymnasium an Im Gymnasium St. Klemens in Ebikon gibt es ab nächstem Jahr für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler ein Untergymnasium – die Schule ist privat finanziert.

Im Gymnasium St. Klemens sollen demnächst noch jüngere Schülerinnen und Schüler lernen. Bild: PD

Das Untergymnasium UG (7. und 8. Klasse) ist ein neues Ausbildungsangebot am Gymnasium St. Klemens in Ebikon. Es richtet sich ab nächstem Schuljahr an leistungsstarke kantonale und ausserkantonale Schülerinnen und Schüler, die im Anschluss an die Primarschule ein kleines und familiäres Gymnasium bevorzugen, wie es in einer Mitteilung des Gymnasium St. Klemens heisst. Lernmotivierte Jugendliche würden neben dem ordentlichen Unterricht an der Tagesschule PLUS mit intensiver, persönlicher Lernbegleitung altersgerecht gefördert und unterstützt. Das Untergymnasium wird von den Eltern privat finanziert.

Die Vorbereitungen für das neue Schulangebot laufen auf Hochtouren. Schulleitung und Lehrpersonen wie auch der Stiftungsrat des St. Klemens sind überzeugt, mit dem Untergymnasium am «Klemi» eine sinnvolle Ergänzung des bisherigen Schulangebots zu ermöglichen. Tanja Hager, Rektorin des Gymnasiums St. Klemens, sagt in der Mitteilung:

«Wir bieten eine ideale Lernumgebung auf unserem überschaubaren Klemi-Campus und sind dank der Tagesschulstruktur und der persönlichen Lernunterstützung eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Schulen auf dieser Schulstufe.»

Unterrichtet wird nach dem kantonalen Lehrplan. Nach erfolgreichem Abschluss der beiden Schuljahre am Untergymnasium wird ein Ausbildungsplatz für das Kurzzeitgymnasium St. Klemens garantiert. Anmeldungen für das neue Untergymnasium werden ab sofort entgegengenommen, wie das Gymnasium schreibt.

An verschiedenen Informationsanlässen besteht die Möglichkeit für Schülerinnen, Schüler und ihre Eltern das Gymnasium St. Klemens und das neue Angebot Untergymnasium kennen zu lernen: