Ebikon Kollision zwischen zwei Autos: Autofahrerin ins Spital gebracht Nach einer Kollision zwischen zwei Autos ist eine Autofahrerin zur Kontrolle ins Spital gebracht worden. Der Sachschaden der beiden Fahrzeuge beträgt 13'000 Franken.

Beide Fahrzeuge wurden beim Vorfall beschädigt. Bild: Luzerner Polizei

Am frühen Dienstagmorgen ist es in Ebikon zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Bei der Kreuzung von der Autobahnausfahrt der Autobahn A14 auf die Reusseggstrasse sind zwei Autos zusammengestossen, teilt die Luzerner Staatsanwaltschaft mit. Eine Autofahrerin wurde vom Rettungsdienst zur Kontrolle in das Spital gebracht. Der Unfallhergang wird von der Luzerner Polizei abgeklärt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 13'000 Franken. (cn)