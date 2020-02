Ebikon kündigt Mitgliedschaft bei der Luzerner Kulturförderung Die Gemeinde Ebikon tritt per Ende 2021 aus der Luzerner Regionalkonferenz Kultur aus. Sie ist die siebte Gemeinde im Raum Luzern, welche die Mitgliedschaft kündet.

(elo) Die Mitgliedsgemeinden der Regionalkonferenz Kultur (RKK) in der Region Luzern verfolgen das gemeinsame Ziel, das regionale Kulturangebot im Raum Luzern zu fördern. Seit 2008 wird die regionale Kultur jährlich mit rund einer Million Franken von der RKK unterstützt. Davon profitieren Kulturinstitutionen wie beispielsweise das Kleintheater, der Südpol oder das Museum Bellpark.

Die Gemeinde Ebikon hat ihre Mitgliedschaft bei der Kulturförderung per Ende 2021 gekündet, wie es in einer Medienmitteilung vom Montag heisst. Sechs Gemeinden vor ihr, darunter Root, Adligenswil und Buchrain, taten es ihr gleich. Laut Ebikons Gemeindepräsident Daniel Gasser funktioniert das heutige Modell des RKK nicht mehr. Dies sei auch der Grund für den Austritt, wird Gasser in der Mitteilung zitiert: «Mit unserem Austritt wollen wir den Prozess zu einem nachhaltigen, solidarischen und fairen Modell anstossen.»

Umdenken ist im Gang

Die Gemeinde Ebikon tritt unter anderem deswegen aus, weil die Kulturlasten unter den Gemeinden sehr ungleich verteilt seien. So würden viele Gemeinden zwar vom hervorragenden Kulturangebot profitieren, seien aber gleichzeitig nicht bereit, dafür zu bezahlen. Vor diesem Hintergrund will die Gemeinde Ebikon auch in Anbetracht ihrer eigenen Finanzlage nicht mehr für die Beiträge aufkommen.

Während der zweijährigen Kündigungsfrist will sich die Gemeinde Ebikon aktiv am Lösungsfindungsprozess beteiligen, so Gasser, der neben seiner Funktion als Gemeindepräsident Ebikons auch Präsident der RKK ist.

Die Kulturförderung selbst schreibt am Montag in einer Mitteilung, sie habe die Problematik seit längerem erkannt und wolle die Finanzierung des regionalen Kulturangebotes überdenken.