Ebikon, Littau, Meggen Mal mit, mal ohne Darbietung: So geht Inthronisation an der Fasnacht 2022 Rotseezunft Ebikon, Mättli-Zunft Littau und Fröschenzunft Meggen haben ihre Zunftmeister inthronisiert. Die Ebikoner haben sich hierfür einen einmaligen Ort gegönnt.

Nachdem die Inthronisationsfeiern der Zünfte 2021 allesamt ausgefallen sind, können sie dieses Jahr wieder stattfinden. Neben dem Wey-Zunftmeister haben am vergangenen Wochenende weitere Zünfte in und um Luzern den feierlichen Akt begangen. Erstmals in ihrer über 60-jährigen Geschichte ging die Rotseezunft Ebikon hiefür gar fremd: Die Inthronisation von Zunftmeister Andreas Michel fand in der Stadt Luzern im Ritterschen Palast statt; also in den «heiligen Hallen» des Luzerner Regierungsgebäudes, wie die Zunft mitteilt.

Momoll, es sitzt sich gut auf dem Thron (von links): Standartenträger Ueli Kuhn, Weibelpaar Alois Kaufmann und Luzia Thöni, Zunftmeister Andreas Michel mit seiner Frau Karin und Zunftpräsident Andreas Stübi. Bild: PD/Rotseezunft

Nach einem kleinen Umzügli durch die Altstadt folgte die Feier im Hotel Schweizerhof. Für den richtigen Sound sorgten die Rotsee-Husaren. Natürlich sie! Michel ist seit nahezu 30 Jahren Mitglied und amtete während 14 Jahren als Tambourmajor. Diese Funktion übernahm der inthronisierte Zunftmeister übrigens am Abend kurzerhand nochmals, was die Husaren zu Höchstleistungen angespornt habe. Michel, der im zivilen Leben Gemeinderat (parteilos) und Tarifexperte bei der Suva ist, hat für die Fasnacht das Motto «#jetzt erscht rächt» ausgerufen.

Mättli-Zunft macht's ohne Guuggenmusig, Gäste und Darbietungen

Mantel, Hut, Kette und das Vreneli – all diese Regentschaftsinsignien hat der neue Mättli-Zunftmeister Thomas Kaufmann am Samstagabend in der Aula des Littauer Dorfschulhauses von seinem Vorgänger Joe Portmann übernommen. Kaufmann ist von Beruf IT-Sicherheitsverantwortlicher bei der Firma Schindler. Ebenfalls in Amt und Würden gesetzt wurden gemäss einer Mitteilung der Mättli-Zunft das neue Weibelpaar Carlos und Belen Seren Gonzalez. Sie hatten Umhang, Hut und Kette vom Vorgängerpaar Pit und Claudine Imfeld in Empfang genommen.

Das Mättli-Zunftmeisterpaar Thomas Kaufmann und Rebecca Hering (rechts) mit seinem Weibelpaar Carlos und Belen Seren Gonzalez (links). Bild: PD/Mättli-Zunft

Nach der Inthronisationsfeier dislozierten die Zünftler laut Mitteilung «ohne Guuggenmusig» ins Restaurant Don Carlos ins Ruopigen-Zentrum. Letzteres nicht ganz zufällig, handelt es sich doch um den Gastrobetrieb des neuen Weibelpaares. Angesichts der Corona-Schutzmassnahmen verzichtete die Zunft nicht nur auf die musikalische Begleitung bei ihrem Zügli, sondern auch auf Gäste und Darbietungen im Restaurant.

«Un-Fass-Bar andersch» ist die Megger Fasnacht lanciert

Fröschenzunftmeister Adrian Peyer. Bild: PD/Fröschenzunft

«Etwas anders, aber würdig» – so ist die Inthronisation des 62. Zunftmeisters der Megger Fröschenzunft am Samstag laut einer Mitteilung über die Bühne gegangen. Der Mann der Stunde heisst Adrian Peyer. Er ist Anwalt und wird mit seiner Frau Jeannine durch die Megger Fasnacht 2022 führen. Diese steht unter dem Motto «Un-Fass-Bar andersch». Wobei dies nicht nur eine Anspielung auf die «unfassbare gegenwärtige Zeit» ist, sondern durchaus wortwörtlich gemeint. Denn auf des Zunftmeisters Vorplatz steht ein Fass, das als Bar dient. Als Weibelpaar stehen ihnen Heiri und Kathrin Scherer zur Seite.

Gemäss Mitteilung freuen sich der Zunftmeister und sein Gefolge «rüüdig darauf, mit zahlreichen Meggerinnen und Meggern die Fasnachtsanlässe zu erleben, auch wenn sie etwas ‹andersch› sein werden». (hor)