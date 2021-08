Ebikon Motorradfahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto Auf der Zentralstrasse in Ebikon ist es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Der Motorradfahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Da der Unfallhergang unklar ist, sucht die Luzerner Polizei Zeugen.

Am Sonntag, 22. August, fuhr ein Autolenker kurz nach 11 Uhr von der Schlösslistrasse in Ebikon herkommend in Richtung Zentralstrasse/Root. Bei der Lichtsignalanlage musste er anhalten, gleichzeitig war auch ein Motorrad bei dieser Ampel, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.

Als die Lichtsignalanlage auf Grün schaltete, fuhren beide Verkehrsteilnehmer los, wobei es danach auf der Zentralstrasse aus noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision zwischen dem Auto und dem Motorrad kam. Der Motorradfahrer stürzte dabei und musste durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Spital überführt werden.

Der Unfallhergang ist unklar, deshalb sucht die Luzerner Polizei Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 041 248 81 17 bei der Luzerner Polizei zu melden. (zim)