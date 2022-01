Ebikon Umstrittenes Sagenmatt-Projekt: Luzerner Regierung genehmigt die Pläne – Beschwerden abgewiesen Der Luzerner Regierungsrat genehmigt die Teilrevision der Nutzungsplanung und den Bebauungsplan Sagenmatt. Die Gemeinde Ebikon begrüsst diesen Entscheid.

In Ebikon soll auf dem ehemaligen AMAG-Areal an der Luzernerstrasse ein dichtes Wohnquartier mit 241 Miet- und Eigentumswohnungen sowie mit Arbeits- und Dienstleistungsflächen entstehen. Das Projekt im Gebiet Sagenmatt hat das Stimmvolk am 29. November 2020 ganz knapp mit 15 Stimmen unterschied gutgeheissen.

Das Sagenmatt-Gebiet in Ebikon. Bild: Patrick Hürlimann (September 2020)

Nun vermeldet die Gemeinde den nächsten Schritt: Der Luzerner Regierungsrat genehmigt die Änderungen des Zonenplans und des Bau- und Zonenreglements sowie den Bebauungsplan Sagenmatt. Damit werden die beiden eingereichten Verwaltungsbeschwerden abgewiesen. «Der Entscheid ist noch nicht rechtskräftig», schreibt die Gemeinde Ebikon in der Mitteilung.

Das geplante Gesamtareal im Ebikoner Gebiet Sagenmatt. Visualisierung: Nightnurse Images AG

Eine Detailansicht des geplanten Projekts. Visualisierung: Nightnurse Images AG

Hans Peter Bienz, Gemeinderat Ressort Planung und Bau, lässt sich wie folgt zitieren: «Der Entscheid stützt die Gemeinde Ebikon und zeigt, dass beim Projekt vieles richtig gemacht wurde.»

Die Abstimmung musste verschoben werden

Rückblende: De Gemeinde Ebikon musste die für den 27. September 2020 angesetzte Abstimmung zur geplanten Überbauung wenige Tage vorher abblasen. Der Grund dafür waren mehrere Formfehler in den Abstimmungsunterlagen.