Ebikon schreibt weiter rote Zahlen

Am 19. Mai wird in Ebikon neben der Rechnung 2018 und dem Bilanzanpassungsbericht für HRM2 auch die Gemeindeinitiative «Bezahlbare Spitex-Leistungen für alle» an der Urne behandelt. Wie der Gemeinderat mitteilt, lehnt er die Initiative ab. Er teile zwar die Anliegen der Initianten «weitestgehend», erachte aber «die Forderung nach einer gesetzlichen Verankerung des solidarischen Zusammenlebens als nicht zielführend». Die Initiative von SP und Grünen fordert, dass die Erhöhung der Rontaler Spitex-Tarife rückgängig gemacht werden. Seit 2018 sind die Tarife einkommensabhängig. Aus Sicht des Gemeinderats werden mit diesem Modell jene unterstützt, die darauf angewiesen sind. «Gleichzeitig werden Gutverdienende nicht mehr mit öffentlichen Geldern subventioniert», heisst es in der Mitteilung.