Ebikon Surfer hoffen in der Mall auf die perfekte Welle – mit dabei ist eine Teilnehmerin aus Root Premiere in der Mall of Switzerland: Die Edelweiss Surf Tour macht am Wochenende in der Kategorie «Stationary Waveriding» halt. Erwartet werden rund 50 Wellenreiter.

Spektakuläre Surf Action verspricht der Verband Swiss Surfing für das kommenden Wochenende in der Mall of Switzerland. Am 30. April und 1. Mai 2022 findet im Rahmen der ersten interdisziplinären Amateur Surf-Contest-Serie auf Schweizer Gewässern ein Wettbewerb auf der einzigen Indoor-Surfwelle der Schweiz statt, wie Swiss Surfing am Dienstagmorgen mitteilte.

Beim Oana Open werden sich laut Veranstalter in Ebikon rund 50 Leute in die Welle stürzen: «Sie werden ihre Surf-Skills zum Besten geben, um den Wettkampf zu gewinnen und möglichst viele Punkte für den Schweizer Meistertitel ‹Stationary Waveriding› und den Tourtitel ‹Edelweiss Surf Tour Champion› zu sammeln.»

Angemeldet ist auch Livia Fürst aus Root. Sie ist amtierende «Stationary Waveriding Champion». Ausserdem startet Durby Castillo. Der Costa-Ricaner aus Sursee ist gemäss Organisator schweizweit einer der Besten auf der stehenden Welle

In vier Kategorien werden Champions ausgemacht

Gestartet wird in Ebikon in den vier Kategorien Women und Men sowie Junior Girls und Junior Boys von 8- bis 18-jährig. Man muss sich in Vorläufen am Samstag und Sonntag qualifizieren, um am Sonntag ins Semifinal und allenfalls ins Final zu gelangen. Anmelden kann man sich bis Mittwoch, 27. April 2022 auf www.edelweisssurftour.ch.

Bei der interdisziplinären Amateur Surf-Contest-Serie auf Schweizer Gewässern werden Titel in vier Kategorien verliehen: Neben dem «Swiss Stationary Waveriding Champion» gibt es die Titel «Edelweiss Surf Tour Champion», «Swiss River Surf Champion» und «Swiss Wavepool Surfing Champion». (rgr)