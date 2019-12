Mall of Switzerland hat laut VCS mehr Parkplätze als bewilligt Aus Sicht des Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) Luzern hat die Mall of Switzerland in Ebikon bereits heute mehr Parkplätze gebaut als bewilligt worden sind. Der VCS fordert die Aufhebung dieser überzähligen Parkplätze.

Der VCS Luzern wehrt sich dagegen, dass die Mall of Switzerland den Kiesplatz (hinten rechts) als Parkfläche nutzen kann. Bild: Dominik Wunderl (Ebikon, 11. Juli, 2018)

(zim) Um für Spitzentage gerüstet zu sein, möchte die Mall of Switzerland auf dem Kiesplatz vor dem Einkaufszentrum zusätzliche Ausweichparkplätze erstellen. Gegen dieses Vorhaben hat der VCS Luzern im September Einsprache eingereicht (wir berichteten).

Im Verlauf der weiteren Abklärungen zur Parkplatzfrage habe sich nun gezeigt, dass «die Mall of Switzerland bereits heute mehr Parkplätze in Betrieb hat, als ursprünglich bewilligt worden sind», heisst es in einer Medienmitteilung des VCS Luzern vom Donnerstag. Gemäss Aufstellung der Mall of Switzerland verfüge das Einkaufszentrum Stand heute über 1801 Parkplätze – 1642 im Parkhaus und 159 für den Bereich Wohnen. Mit der Genehmigung des «Subkonzepts Parkraumbewirtschaftung» der Mall hatten die Gemeinden Ebikon und Dierikon vor der Eröffnung 2017 allerdings nur 1760 Parkplätze bewilligt – 1601 im Parkhaus und 159 Wohnen, heisst es in der Mitteilung weiter. Damit verfüge die Mall im Parkhaus über 41 Parkplätze mehr als bewilligt worden seien.

Des Weiteren würden gemäss dem Schreiben des VCS Luzern auch die bisherigen Ausweichparkplätze – im D4 in Root und gemäss Betriebskonzept im benachbarten Parkhaus Schindler – in keiner Zusammenstellung über die Gesamtzahl der Parkplätze aufgeführt. Diese Parkplätze müssten gemäss Bundesgerichtssprechung vollumfänglich zum Parkplatzangebot hinzugezählt werden, so der VCS.

Der VCS Luzern fordert deshalb, dass die beantragten Ausweichparkplätze für Spitzentage nicht bewilligt werden und alle nicht bewilligten Parkplätze aufzuheben.