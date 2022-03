Ebikon Zuwenig Gäste: Migros-Restaurant in der Mall of Switzerland schliesst Die Genossenschaft Migros Luzern schliesst das Migros-Restaurant Mall of Switzerland in Ebikon aus Rentabilitätsgründen per 9. April. Die betroffenen Mitarbeitenden werden innerhalb der Migros Luzern weiterbeschäftigt.

Das Restaurant der Migros in der Mall of Switzerland Bild: PD

Im Vergleich zu den anderen Standorten ist im Migros-Restaurant Mall of Switzerland die Gästezahl «deutlich unter dem Durchschnitt und unterliegt hohen Schwankungen». So begründet die Migros Genossenschaft in einer Mitteilung vom Montag die Schliessung ihres Restaurants per 9. April. Als weiteren Grund führt die Migros die Coronapandemie an, welche die Situation nicht vereinfacht habe. Zudem bestehe im Einkaufscenter ein sehr breites und abwechslungsreiches Angebot an gastronomischen Dienstleistungen. Die 13 Mitarbeitenden würden innerhalb der Migros Luzern weiterbeschäftigt.

«Es war ein schwieriger Entscheid und wir bedauern die Schliessung sehr, doch konnten wir trotz Massnahmen die Gästefrequenzen an diesem Standort nicht anheben», wird Bettina Meyer, Leiterin Fachmarkt/Gastronomie/Outlets, in der Mitteilung zitiert. Mit den anderen Migros-Formaten in der Mall of Switzerland ist die Migros Luzern zufrieden. Mit einem möglichen Nachmieter ist das Centermanagement der Mall of Switzerland laut Mitteilung bereits in Verhandlung.

Auch das Migros-Restaurant in der Ladengasse Ebikon ist seit Anfang 2021 Geschichte. Stetig sinkende Umsätze machten dem Restaurant auch hier den Garaus. (zim)