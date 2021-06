Ebikon Zwei Verletzte nach Bremsmanöver eines Busses – Polizei sucht Zeugen Ein Bus der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) musste am Donnerstagmorgen abrupt abbremsen. Jetzt sucht die Polizei den Fahrer eines dunklen Autos.

Wer Bus fährt und steht, sollte sich festhalten Bild: Pius Amrein (Luzern, 11. März 2020).

Der Vorfall ereignete sich laut Angaben der Luzerner Polizei am Donnerstagmorgen kurz vor 11 Uhr in Ebikon. Ein Gelenktrolleybus der VBL fuhr auf der Luzernerstrasse in Ebikon auf der Busspur Richtung Luzern. Vor dem Kreisel Schachenweid werden Autos mittels Fahrbahnsignalisation darauf hingewiesen, dass der linke Fahrstreifen wegfällt und der gesamte Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen weitergeführt wird. Unmittelbar vor dem herannahenden Trolleybus wechselte ein dunkles Fahrzeug die Fahrspur.

Um eine Kollision zu verhindern, leitete der Buschauffeur ein Bremsmanöver ein. Dabei kamen zwei Buspassagiere zu Fall und verletzten sich dabei. Eine Person musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die zweite Person begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der unbekannte Lenker des dunklen Autos fuhr in Richtung Luzern weiter.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Personen, welche den Vorfall beobachtet haben, Angaben zum Hergang oder dem gesuchten dunklen Personenwagen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.

