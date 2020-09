Ebikoner Sagenmatt-Gegner gehen mit bedrohlichen Plakaten auf Stimmenfang Zu hoch, zu wuchtig und «Geschöntes» in der Botschaft: So kämpft die IG «Bauen statt klotzen» gegen den Bebauungsplan Sagenmatt. Die Parteien gewähren ihr allerdings keinen Support – bis auf eine.

Bedrohlich gross sieht er aus und schwarz wie der Teufel: Die Rede ist vom Wohnblock auf den Plakaten der Sagenmatt-Gegner, die zurzeit überall in Ebikon zu sehen sind so wie hier unmittelbar bei der Sagenmatt (hinten):

Bild: Roman Hodel

(Ebikon, 10. September 2020)

Dahinter steht die IG «Bauen statt klotzen». Sie kämpft für ein Nein am 27. September zum Bebauungsplan Sagenmatt, der vom Gemeinderat und von der Controllingkommission zur Annahme empfohlen wird. Die Moyreal Immobilien AG will auf dem Areal der ehemaligen Amag-Garage an der Luzernerstrasse ein neues Quartier mit 174 Miet- und 67 Eigentumswohnungen sowie Gewerbeflächen erstellen. Hier eine Visualisierung der Bauherrschaft aus einer ähnlichen Optik wie beim Gegner-Plakat, von der Luzernerstrasse her:

Visualisierung: PD

«Das Projekt ist viel zu klotzig – ich habe nichts gegen verdichten, aber hier wird der Bogen überspannt», sagt Jörg Condrau, der die IG mitgegründet hat. Ihr gehören gegen 30 Anwohner, benachbarte Grundstückbesitzer und Sympathisanten an. Condrau selber besitzt eine Wohnung in einem angrenzenden Haus, stellt aber klar:

«Es geht mir nicht primär um Eigeninteressen, sondern um etwas Generelles.»

Die hier geplante Dichte gebe es nicht einmal im Dorfzentrum und sie entspreche auch nicht dem Masterplan. Zudem stört ihn noch etwas anderes: «Das neue Bau- und Zonenreglement lässt auf sich warten, weswegen mehrere Nachbarn von uns nicht verdichten können. Der grosse Sagenmatt-Investor hingegen wird dank eines Bebauungsplans bevorzugt.» Auch wenn Letzterer ein legitimes Instrument zur Realisation von Bauvorhaben sei, wie er einräumt.

Bis zu 110 Meter lang und neun Etagen hoch

Condrau muss es wissen. Denn er ist selber Architekt, im Ruhestand. Mit seinem Büro Lustenberger & Condrau hat er das Dorf wesentlich mitgestaltet, unter anderem stammen die Überbauung Feldmatt und das Gemeindehaus von ihm. «Architektonisch sieht die geplante Sagenmatt nicht schlecht aus, aber man kann nicht gleichzeitig breit und auch noch hoch bauen», sagt er. Condrau meint damit, dass die beiden in der Regel 5-stöckigen Gebäuderiegel nicht nur eine Länge von bis zu 110 Metern aufweisen, sondern in neun Bereichen acht bis neun Etagen zählen. Hier eine Visualisierung der Bauherrschaft aus der Vogelschau:

Visualisierung: PD

Dazu komme: Laut der Botschaft des Gemeinderats sind die neun Aufbauten über fünf Meter höher als die höchsten Mehrfamilienhäuser nebenan. Ein Höhenunterschied, der gemäss Condrau nicht einmal klar ersichtlich ist: «Weil die Visualisierungen alle geschönt sind, wohl um die Bevölkerung nicht zu erschrecken.» Zwar gibt es in der Botschaft, die gedruckt an alle Haushalte verteilt wurde, eine Ansicht des Siedlungsmodells mit Höhenangaben, doch diese sind nicht lesbar. «Dafür muss man die Langversion der Botschaft auf der Gemeinde-Website abrufen oder die gedruckte Version im Gemeindehaus abholen, doch wer macht das schon?», sagt Condrau. «Eine offene und ehrliche Kommunikation sieht anders aus.»

Stimmrechtsbeschwerde wegen «unvollständiger Botschaft» Zwei Ebikoner Stimmberechtigte und Mitglieder der IG «Bauen statt klotzen» haben beim Regierungsrat eine Stimmrechtsbeschwerde eingereicht. Sie bemängeln laut einer Mitteilung die «unvollständige Botschaft» des Gemeinderats zum Bebauungsplan Sagenmatt. So hätten die Ebikoner Haushalte nicht die Langversion der Botschaft (68 Seiten) erhalten, sondern nur die Kurzversion (48 Seiten), und in dieser fehlen etwa die Aussagen zu den noch hängigen Einsprachen. Zudem sei die Botschaft insgesamt parteiisch und schönfärberisch. In der Beschwerde fordern sie eine Botschaft mit allen Einsprachen und weitere umfassende Angaben zum Projekt. (hor)

Die IG hat ihr Argumentarium zwar allen politischen Parteien zukommen lassen und konnte an mehreren Parteiversammlungen vorsprechen. Aber: Alle empfehlen ein Ja – bis auf die SVP, sie hat als Einzige Stimmfreigabe beschlossen. «Weil sowohl bei den Aussagen der Gegner als auch jenen des Gemeinderats nicht alles stimmt», so Präsident Stefan Bühler. Seine Partei sei grundsätzlich wachstumskritisch eingestellt. Und überhaupt müsse man in Ebikon doch zuerst definieren, wohin sich das Dorf entwickeln soll, welche Neuzuzüger man anziehen wolle.

Condrau hofft, dass trotz wenig Support von politischer Seite viele Ebikoner ein Nein in die Urne legen. Dass die IG hierfür auf ihren Plakaten zu einer provokativen Darstellung der Sagenmatt-Überbauung greift, sei bloss ausgleichende Gerechtigkeit: «Wir machen lediglich das, was die Befürworter auch tun – nur, während sie verharmlosen, spitzen wir zu.»