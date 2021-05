Entlebuch Velofahrer kollidiert mit Motorrad – drei Verletzte Auf der Höhe der Liegenschaft Althus in Ebnet sind ein Velofahrer und ein Töff mit Beifahrerin miteinander kollidiert. Der Töfflenker musste mit der Rega ins Spital gebracht werden.

(zgc) Der Unfall ereignete sich am Montag, gegen 15:15 Uhr, in Ebnet auf der Höhe der Liegenschaft Althus, wie es in einer Medienmitteilung der Luzerner Staatsanwaltschaft heisst. Beim Vorfall kollidierten ein Motorrad und ein Velo, alle drei involvierten Personen erlitten Verletzungen.

Der Motorradfahrer wurde von der Rega ins Spital geflogen. Seine Mitfahrerin und der Velofahrer mussten von der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Die Luzerner Polizei klärt nun laut Mitteilung die Umstände des Unfalls.