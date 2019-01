Egolzwil: Pascal Muff nimmt neu Einsitz in den Gemeinderat Pascal Muff (CVP) als Mitglied des Gemeinderates und Roland Wermelinger (FDP) als Gemeindepräsident sind in Egolzwil in stiller Wahl für den Rest der Amtsdauer 2016 bis 2020 gewählt. Ernesto Piazza

Pascal Muff, designierter Gemeinderat von Egolzwil. (Bild: PD)

Pascal Muff (36, CVP, Bild rechts) übernimmt den frei werdenden Sitz seines Parteikollegen Urs Hodel. Dieser tritt nach über zehn Jahren als Gemeindepräsident zurück. Sein Nachfolger ist der bisherige Vizepräsident Roland Wermelinger (FDP). Beide sind in stiller Wahl für den Rest der Legislatur bis 2020 gewählt und treten ihre Ämter am 1. April an.

Roland Wermelinger, designierter Gemeindepräsident von Egolzwil. (Bild: Eveline Beerkircher)

Muff arbeitet als Einschätzungsexperte und ist Präsident der Rechnungskommission. Für dieses Amt findet die Ersatzwahl an der Gemeindeversammlung vom 13. Mai statt. Wermelinger (Bild links) sitzt seit 2018 im Rat. Vor seiner Frühpensionierung im Sommer 2018 war er Leiter der Produktionsplanung und -steuerung bei der SBB Region Zürich.