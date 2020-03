Egolzwil: Wasser in Teich abgelassen – zahlreiche Fische verendet Eine unbekannte Täterschaft hat das Wasser eines Teiches in Egolzwil abgelassen. Dadurch verendeten zahlreiche Fische und es entstand hoher Sachschaden.

Verendete Fische in Egolzwil, wo Unbekannte das Wsser abgelassen haben. Bild: Luzerner Polizei

(zim) Eine unbekannte Täterschaft begab sich in der Nacht auf Freitag zwischen 22.30 und 8.30 Uhr in Egolzwil im Bereich Baschimattstrasse zum Teich der dortigen Event Location. In der Mitte des Teiches wurde laut einer Meldung der Luzerner Polizei der Kunststoffrohrstöpsel herausgezogen und so das Wasser des Teiches abgelassen. Dadurch verendeten ein Hecht, zwei Störe und 21 Koi-Karpfen. Drei Kois überlebten laut Polizeiangaben den Vorfall. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen des Vorfalles oder Personen, welche im Umfeld des Teiches verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.

