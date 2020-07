Ehemaliger FCL-Goalie Jonas Omlin wird Vater Jonas Omlin verkündet auf seinem Instagramprofil, dass er bald Vater wird. Der heutige FCB-Torhüter und ehemalige Keeper des FCL erwartet gemeinsam mit seiner Freundin Janice van Eck ein Kind.

Jonas Omlin, der aktuelle Goalie des FCB, wird bald Vater. Georgios Kefalas/ Keystone (Basel, 11. Juni 2020)

(se) Jonas Omlin gibt auf Instagram bekannt, dass er zusammen mit Janice van Eck ein Kind erwartet. «Words can't describe how happy we are», schreibt er. Mit einem Kuss auf den Bauch seiner Freundin, weissen Kinderschuhen und einem Ultraschallbild kündigt er den baldigen Nachwuchs an:

Omlin war vor seinem Wechsel zum FCB der Stammgoalie des FCL. Seine Freundin Janice van Eck ist die Tochter von René van Eck, dem ehemaligen FCL-Coach und heutigen Trainer der U18 von GC.