Ehemaliger Gefängnisdirektor wird Leiter der Sozialen Dienste in der Stadt Luzern Felix Föhn wird neuer Leiter der Sozialen Dienste der Stadt Luzern. Der ehemalige Direktor der Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos tritt die Stelle am 1. Februar 2020 an.

Felix Föhn wird neuer Leiter der Sozialen Dienste der Stadt Luzern. Bild: Philipp Schmidli (Egolzwil, 23. September 2019)

(rem) Felix Föhn wird Nachfolger von Stefan Liembd, der im September unerwartet verstorben war. Seit seinem Tod wurden die Sozialen Dienste durch eine interne, interimistische Leitung geführt.

Föhn verfügt laut Mitteilung der Stadt Luzern über langjährige Führungstätigkeit in der Verwaltung und in Nonprofit-Organisationen. Felix Föhn studierte Sozialarbeit und verfügt über einen MBA in Sozialwirtschaft, Management und Organisation. Föhn hatte Ende September nach über sechs Jahren seinen Direktorenposten bei der Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos verlassen. Er wolle sich einer neuen beruflichen Herausforderung zuwenden, begründete er seinen Abgang.