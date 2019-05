Ehepaar erhält Ettiswiler Anerkennungspreis: «Wir geben mehr, als wir müssten» Der Anerkennungspreis der Gemeinde Ettiswil wird am Dienstag an das Ehepaar Helga (59) und Heinz Troxler-Bisang (60) verliehen. Ihr Beitrag an das kulturelle und musikalische Leben im Dorf ist aussergewöhnlich. Stephan Santschi

Heinz und Helga Troxler beim Schloss Wyher in Ettiswil, wo das Stimmenfestival stattfindet. (Bild: Jakob Ineichen, 5. Mai 2019)

Verstehen konnte Heinz Troxler-Bisang zunächst nicht, was es mit dem Telefonanruf auf sich hatte. Gerade war ihm mitgeteilt worden, dass ihm und seiner Gattin Helga der Anerkennungspreis der Gemeinde Ettiswil für das Jahr 2018 verliehen wird. «Ich dachte, ich müsste Auskunft über jene Person geben, die ihn gewonnen hat», erzählt er und lacht. Als er schliesslich bemerkte, dass ihnen diese Ehre zuteilwerden sollte, war er «perplex und aufgewühlt». Sofort rief er seine Frau an und löste auch bei ihr Erstaunen aus. «Natürlich kennen wir diesen Preis, sein Stellenwert ist hoch. Ich hatte riesige Freude», sagt Helga Troxler.

Am Dienstagabend wird er an der Gemeindeversammlung offiziell übergeben. Der Gemeinderat ehrt auf diese Weise jährlich Einzelpersonen, Gruppen, Vereine, Institutionen oder Firmen für ihr spezielles Engagement im Dorf. «Wir dachten eigentlich nicht, dass wir etwas derart Aussergewöhnliches geleistet hätten», sagen die beiden Gewinner bescheiden. Schaut man sich ihr kulturelles und musikalisches Engagement in den letzten Jahrzehnten aber etwas genauer an, kommt man nur zu einem Schluss: Hochverdient ist er.

Er arbeitet strukturiert, sie kreativ-chaotisch

In einer Zeit, in der Menschen immer schwieriger für Freiwilligenarbeit zu begeistern sind, brechen Helga und Heinz Troxler eine Lanze für das Ehrenamt. All ihre Tätigkeiten aufzuzählen, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, deshalb seien hier auszugsweise nur die grössten erwähnt. Helga war 19 Jahre lang Leiterin des Jugendchors, heute führt sie den Erwachsenenchor «alla breve». Als Musikschulleiterin und später auch als Präsidentin der Musikschulkommission trug sie zudem wesentlich zur Professionalisierung der Musikschule bei.

Heinz war derweil Gründungsmitglied des lokalen Volleyballklubs im Jahr 1981, war federführend bei der Realisierung der Gemeindezeitung «Mobile» und wirkte während zehn Jahren am Stimmenfestival – sieben davon als Leiter. Helga Troxler erklärt:

«Wenn ich mich mit Feuer und Flamme in ein Projekt stürze, gerate ich in einen Flow. Ich lebe dann in einem Tunnel, muss da einfach durch, und wenn ich rauskomme, gibt mir das ein unglaubliches Gefühl der Befriedigung.»

Und ihr Mann fügt an: «Wir wollen als Familie in einer attraktiven Gemeinde leben. Deshalb geben wir mehr, als wir müssten. Irgendwann kommt das wieder zurück.»

Kein Zweifel: Helga und Heinz Troxler sind Macher und so sehr sie sich in dieser Eigenschaft ähneln, so unterschiedlich ist ihre Herangehensweise. «Ich arbeite strukturiert, setze auf eine klare Organisation», erklärt Heinz, schaut rüber zu Helga und schmunzelt, als er sie sagen hört: «Ich bin eher kreativ, wobei es auch schon mal etwas chaotisch werden kann.» Bemerkenswert: Sie machen zwar nicht alles miteinander, aber der eine ist stets in die Projekte des anderen involviert. Heinz Troxler sagt dazu:

«Es kam noch nie vor, dass wir zueinander sagten: ‹Mach du das mal.› Wir besprechen immer alles und unterstützen uns.»

Auf den gemeinsamen Weg haben sie sich dabei schon vor 44 Jahren begeben. Heinz Troxler, ursprünglich aus Grosswangen und die Wauwilerin Helga Bisang lernten sich während der Ausbildung am Lehrerseminar kennen. Seine erste Stelle trat er in Ettiswil an, seither leben sie in der 2700-Einwohner-Gemeinde, vor 38 Jahren haben sie geheiratet.

Natürliche Autorität und Empathie im Schulzimmer

Heinz, heute 60-jährig, wirkte bis zu seiner Frühpension im letzten Jahr während vier Jahrzehnten als Sek-Lehrer, Helga (59) geht im Sommer in den beruflichen Ruhestand und wird dann 36 Jahre lang unterrichtet haben.

Beide zeichnen sich dabei durch natürliche Autorität, Offenheit und Empathie aus. «Es ist wichtig, die Jugendlichen gerne zu haben», sagt Helga. «Aber wir sind nicht ihre Kollegen, wir wollen ihnen etwas vermitteln», ergänzt Heinz. «Wir hatten grosses Glück, tolle Schülerinnen und Schüler zu haben. Klar gibt es auch Unstimmigkeiten. Diese werden aus-, aber nicht nachgetragen.»

Nun liegt der Fokus auf den Enkelkindern

Wenn die beiden ab dem kommenden Sommer zusammen die Pension geniessen, werden sie sich noch stärker ihrem aktuellen Hauptprojekt widmen können. «Wir spielen Kindertagesstätte», sagt Heinz Troxler und lacht. Ihre Töchter Sabrina und Angela haben sie mittlerweile nämlich zu dreifachen Grosseltern gemacht, bald steht das vierte Enkelkind ins Haus. «Uns ist es wichtig, dass sie trotz Mutterschaft weiterarbeiten können. Auch wir haben uns die Pflichten im Beruf und als Eltern stets geteilt», erklärt Heinz Troxler und bedauert, dass das traditionelle Familienbild mit dem Mann als ausschliesslichen Ernährer auch heute noch mehrheitlich Bestand hat.

Und was gönnen sie sich mit den 1000 Franken, mit denen der Ettiswiler Anerkennungspreis dotiert ist? «Wir werden Eintritte für kulturelle Anlässe in der Stadt und auf der Landschaft bezahlen.» Und damit finanziell das unterstützen, was ihnen selber schon lange am Herzen liegt.