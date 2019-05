Ehepaar um Hunderttausende Franken betrogen? Luzerner Rapperin Loredana festgenommen Die Luzerner Rapperin Loredana ist am Dienstag festgenommen worden. Sie soll einem Ehepaar 700'000 Franken abgenommen haben. Die Staatsanwaltschaft Luzern hat eine Untersuchung wegen Verdacht auf Betrug eingeleitet. Sandra Peter

Die Kantonspolizei Luzern habe am Dienstagabend den Instagram-Star Loredana Zefi in einer Wohnung in der Stadt Luzern festgenommen und eine Hausdurchsuchung durchgeführt, meldet «20min.ch». Simon Kopp, Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber dem Nachrichtenportal: «Die Staatsanwaltschaft Luzern hat eine Untersuchung wegen Verdacht auf Betrug eingeleitet». Eine Befragung habe noch nicht stattgefunden. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Doch was liegt gegen Rapperin und Instagram-Star Loredana Zefi vor? Sie soll zusammen mit ihrem älteren Bruder einem Walliser Ehepaar insgesamt über 900'000 Franken abgeluchst haben. Zunächst habe die Walliserin im Internet einen Mann kennen gelernt, dem sie im September 2016 für eine angebliche Operation seiner kranken Mutter 87'000 Franken geborgt habe. Das Geld bekam sie aber nicht zurück, sondern es meldet sich eine junge Frau. Die junge Frau habe sich als Anwältin ausgegeben und ihr angeboten, das Geld auf rechtlichem Weg zurück zu holen. Diese Anwältin habe das Ehepaar innert weniger Monate um 700'000 weitere Franken gebracht. Das Ehepaar hat sich bei Freunden und Verwandten verschuldet. Gegenüber 20min.ch sagte die Geprellte, sie sei betrogen, erpresst, genötigt und bedroht worden.

Loredana Zefi posiert mit ihrem Mann «Mozzik» auf Instagram. (Bild: Instagram @loredana)

Gemäss Recherchen von «20min.ch» handelt es sich bei der jungen Anwältin um Loredana Zefi. Sie ist die Schwester der Internet-Bekanntschaft der Walliserin. Im Juli 2018 hat die betrogene Frau bei der Polizei in Brig Anzeige gegen Loredana und ihren Bruder eingereicht. Gegen den Bruder wird nicht ermittelt. Die Anzeige gegen ihn hat die Staatsanwaltschaft Wallis fallen gelassen. Denn die Zahlung an ihn seien freiwillig erfolgt und die Walliserin habe dabei die grundlegendsten Vorsichtsmassnahmen missachtet.

Die albanischstämmige 23-Jährige Rapperin Loredana hat auf Instagram über 1,3 Millionen Follower. Ihr Hit «Sonnenbrille» hat auf Youtube über 44 Millionen Views erzielt. Sie lebt mit ihrem Mann, dem kosovarischen Rapper «Mozzik», in Luzern.