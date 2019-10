Verkehrschaos nach Massenkarambolage im Eichtunnel auf der A2 Richtung Norden Am Freitagmorgen hat sich im Eichtunnel Richtung Norden ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ereignet. Die Autobahn A2 Richtung Basel ist gesperrt, es kommt zu kilometerlangem Stau im Morgenverkehr.

(zim) In den Unfall am frühen Freitagmorgen im Eichtunnel Richtung Norden sind laut einer Meldung von Radio Pilatus bis zu zehn Fahrzeuge involviert. Zur Bergung der Fahrzeuge ist die Autobahn A2 Richtung Basel gesperrt. Dadurch staut sich der Verkehr auf mehrere Kilometer länge, die Autos werden in Sempach und Rothenburg von der A2 geleitet. Eine Umleitung über die Hauptstrassen ist signalisiert.

Detaillierte Angaben über den Unfall und etwaige Verletzte liegen noch nicht vor. Laut Polizeiangaben könne noch nicht eingeschätzt werden, wie lange der Eichtunnel gesperrt bleibt. Für Reisende aus Richtung Luzern in Richtung Basel empfiehlt der TCS ab der Verzweigung A2 Rotsee via A14/A4 auszuweichen.

Zweiter Unfall an gleicher Stelle innert zwei Tagen

Am Mittwochmorgen, 16. Oktober, ereignete sich auf der Autobahn A2 im Eichtunnel Richtung Norden eine Auffahrkollision zwischen drei Fahrzeugen. Dabei sind fünf Personen verletzt worden und mussten in Spitalpflege verbracht werden.

folgt mehr...