Eich Auto auf der A2 komplett ausgebrannt Das Fahrzeug hat einen Totalschaden erlitten. Die Brandursache dürfte ein technischer Defekt sein.

Das Auto erlitt einen Totalschaden. Bild: Luzerner Polizei

Am Freitag kurz vor 15:45 Uhr hat eine Autofahrerin auf der Autobahn A2 kurz vor dem Tunnel Eich ein Geräusch festgestellt, woraufhin sie ihr Auto nach dem Tunnel auf dem Pannenstreifen abstellte, wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Dann habe sie bemerkt, dass ihr Fahrzeug am Heck brannte.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Emmen gelöscht werden. Das Auto erlitt jedoch einen Totalschaden und wurde abtransportiert. Für die Reinigung der Fahrstreifen ist eine Putzmaschine der Zentras aufgeboten worden.

Die Feuerwehr Emmen brachte den Brand unter Kontrolle. Bild: Luzerner Polizei

Gemäss Ermittlungen der Branddetektive der Luzerner Polizei steht als Brandursache ein technischer Defekt im Vordergrund. Der Sachschaden dürfte mehrere tausend Franken betragen. Der Brand führte zu massivem Rückstau auf der Autobahn A2. (zgc)