«Eichwäldli»: Die Geschichte einer Hausbesetzung Die Bewohner wollen der ehemalige Soldatenstube entgegen der Weisungen der Stadt nicht verlassen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Die Entstehungsgeschichte einer Hausbesetzung. Simon Mathis

Die Bewohner des «Eichwäldli» am Murmattweg wollen nicht ausziehen. (Bild: Corinne Glanzmann (Luzern, 02. Januar 2019))



Die «Eichwäldli»-Besetzung dauert nach wie vor an. Letzten Donnerstag weigerten sich die Bewohner, den Schlüssel an die Stadt Luzern zurück zu geben. Am nächsten Tag traf sich Baudirektorin Manuela Jost (GLP) zum Gespräch mit den Hausbesetzern. Zum Verlauf und Fazit der Aussprache wollten sich die Beteiligten nach wie vor nicht äussern.

Auch zu weiter reichende Fragen zum Thema Hausbesetzungen kann der Stadtrat nichts sagen. Als Grund gibt Jost an, dass zurzeit eine Motion der SVP zu diesem Thema hängig sei. Im November letzten Jahres forderte die Partei vom Stadtrat, ein Reglement zu erarbeiten; es soll die zuständigen Behörden dazu verpflichten, Hausbesetzungen innert 48 Stunden anzuzeigen und eine Räumung zu fordern. Die Motion ist noch hängig.

Alle schweigen, obwohl es viele Fragen gibt. Zum Beispiel: Wie konnte es überhaupt zur Besetzung kommen? Ein Rückblick gibt Einsichten in eine vertrackte Geschichte.